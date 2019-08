Festen er sjovere, når alle køn er inviteret med

Ligestillingen i musikbranchen halter efter resten af samfundet, mener kvinderne bag Hun Solo. Derfor har de sat sig for at skabe opmærksomhed om kvindelige musikere. I fire år har Hun Solo arrangeret koncerter med kvinder på plakaten, spillet for udsolgte sale og nu startet et pladeselskab, der skal styrke musik drevet af kvinder.

I 60'erne kunne kvinder stort set kun finde vej til den rytmiske musikverden som groupier, der hang rundt om mændenes koncerter. 50 år efter har kvinder med instrumenter i hænderne fået adgang til både store scener, øvelokaler og studier, men ligestillingen i musikmiljøet halter stadig efter, mener musiker Kirstine Stubbe Teglbjærg og holdet bag Hun Solo.

I snart fire år har de kæmpet deres egen kamp for at få flere kvinder på plakaterne, arrangeret koncerter med kvindelige soloartister og grundlagt et pladeselskab, der fokuserer på musikprojekter drevet af kvinder. Men er det virkelig nødvendig i Danmark i 2019?

- Vi vil ikke være en flok sure damer, der bare brokker sig. I stedet har vi lavet et handlingsorienteret positivt tiltag. Men det sætter stadig fokus på nogle uligheder. Selv om der er 20 til 25 procent kvinder i musikbranchen, er der stadig langt færre repræsenteret på de store festivalplakater. Og der findes masser usynlige strukturer i branchen, der gør, at det ofte bliver et lukket kredsløb omkring mændene, når der udvælges sange, der spilles i radioen, til streamingtjenester eller udgives plader, siger Kirstine Stubbe Teglbjærg.

- Vores holdning er, at festen er sjovere, når alle køn er med. Derfor tænker vi, at det er med til at udvide og udvikle branchen og det kreative udtryk, hvis alle køn er repræsenteret, siger hun.

Sammen med musiker Nana Jacobi og musikskribent Anya Mathilde Poulsen stiftede Kirstine Stubbe Teglbjærg i 2016 initiativet Hun Solo. I første omgang var det en idé til en 8. marts-koncert for at fejre den internationale kvindedag, men nu har Hun Solo mere end 60 kvindelige artister på plakaten og arrangerer koncertturnéer til landets store scener og i udlandet. Derudover har de netop grundlagt et pladeselskab, der udgiver musik drevet af kvinder.

- Generelt er ligestillingen og diversiteten mange år tilbage i de kreative fag i forhold til så mange andre områder på arbejdsmarkedet. Kvindelige artister er i langt højere grad end mænd underlagt et ungdomsideal og bliver stadig bedømt på deres fuckability og alt muligt udover musikken. Det vil vi gøre op med ved at arbejde sammen som kvinder. Vi gør op med de gamle patriarkalske mønstre, hvor kvinder var afhængige af mænd og i konkurrence med hinanden om mændenes gunst. Vi vil hellere være kolleger end konkurrenter, siger Kirstine Stubbe Teglbjærg.

Sammen med de to andre kvinder står hun for at arrangere Hun Solos koncerter. De har udviklet en anderledes form for koncertoplevelse, hvor fem kvindelige artister optræder med hver deres solokoncert, der varer cirka 20 minutter hver. Der er skiftende line-ups ved Hun Solos koncerter, og på den måde kan hver koncert præsentere forskellige artister og diversitet i forhold til genre, alder, etnicitet og hvor længe de har været med.

- Vi blander så vidt muligt nogle større navne med upcoming artister. For vi vil også gerne tage ansvar for at løfte upcoming-scenen. Der kan nogle kendte navne som Pernille Rosendahl, Jenny Wilson eller Fallulah lokke publikum ind og høre de nye, unge musikere. Når de ikke spiller længere end 20 minutter, er det mere spiseligt for publikum at høre noget anderledes, udfordrende eller bare ukendt musik, siger Kirstine Stubbe Teglbjærg.

Der er en vigtig pointe i, at kvinderne optræder alene på scenen til Hun Solos koncerter. Til en solokoncert styrer artisten alt, hvad der foregår på scenen. Hun har den fulde kontrol. Der er ingen (mænd) til at redde en, hvis det går galt.

- Derfor er det et meget stærkt statement at spille solokoncerter. At stå alene på scenen tydeliggør, hvad den kvindelige musiker er og kan uden hjælp fra nogen andre, siger Kirstine Stubbe Teglbjærg.

Så tiden er endegyldigt forbi, hvor kvinderne skulle hænge ved bandbussen eller bag scenen for at være en del af musikmiljøet. Og måske er den snart kommet til, at mænd og kvinder er ligestillet - også i musikbranchen.