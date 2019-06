Feministisk propaganda oversvømmer os

Kønskamp: Den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen udtalte sig kritisabelt om solomødre og gjorde sin holdning omkring børns ret til og behov for forældre af begge køn til kende.

Straks mødtes han af massiv kritik fra det kvindelige køn samt massive angreb på hans egen person.

Efterfølgende bragte medierne historien om kvindenetværket Helga. Et netværk, der straks så sin berettigelse til at angribe Simon Simonsen, ikke holdningerne, men derimod personen. Et netværk, der benytter sig af intimidering, udskamning og forsøg på at fjerne personer - også Simon Simonsen, der udtaler sig kritisk om det kvindelige køn og disses holdninger.

Vi mødes i stigende grad af en overflod af historier om kvinder, der føler sig krænket. I langt størstedelen af historierne handler det i bund og grund om mænd, der udtaler sig kritisk mod en kvindes holdninger eller det stadigt stigende forsøg på at udbrede en feministisk ide om, at kvinden er det svage køn og til enhver tid skal have ret til at føre et køns-soloshow.

Denne form for soloshow og offerrolle kommer også særligt til udtryk i store dele af den seneste nye lovgivning. I den nye lovgivning om psykisk vold er det ingen hemmelighed, at hele grundlaget for udfærdigelsen af denne lov alene bygger på dataindsamling fra kvindelige krisecentre, samt at denne lovtekst er udfærdiget med den holdning, at kvinden er det udsatte og svage køn.

Efterfølgende blev der udfærdiget en ny forældreansvarslov. Denne formår, overraskende nok, ikke at løse de problemer, der eksisterer i utallige sager hvert år, hvor barn og samværsforælder forhindres i kontakt eller har meget begrænset kontakt, alene på grundlag af udokumenterede anklager, påstande og bevidst konfliktsøgning fra bopælsforælderens side.

Det er voldsomt bekymrende, når det faktuelt forholder sig således, at op mod 90 pct. af bopælsforældrene er mødre og dermed betyder, at det i langt de fleste tilfælde er børn og fædre, der forhindres i kontakt.

Der er altså en rød tråd og en sammenhæng mellem de to nævnte lovgivninger. For med lovgivningen om psykisk vold forsøges der i endnu højere grad at udbrede den feministiske propaganda om, at kvinden er det svage køn, og hvis en kvinde fremkommer med udtalelser om, at hun har følt sig krænket, følt sig mindre værd eller lignende. så er det selvfølgelig en sandhed - for kvinden er i sin natur et offer - og det har voldsom betydning for børn og fædre jf. forældreansvarsloven, hvor fædrerollen gøres overflødig.

Læg dertil sagen med Simon Simonsen og solo-mødre. Danmark som det eneste land i EU, hvor staten støtter, at kvinder kan få børn med anonyme donorer - altså fædrerollen gøres overflødig.

Vi har et samfund, hvor fædre og mænd i stadigt stigende grad gøres overflødige, og hvor det kvindelige køn formår at iscenesætte sig selv på en måde, så et kvindeligt køns-soloshow fremstår som den mest naturlige ting i verden.

Rent biologisk ved vi, at et barn har behov for og burde have ret til en opvækst hos begge køn.

Jeg er voldsomt bekymret for de fremtidige generationer og det fremtidige samfund, hvis denne feministiske propaganda og mandefjendske kultur fortsætter.