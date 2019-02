Fem ting, du skal vide om udligning

1 Der er forskel på kommuner Der er stor forskel på de økonomiske grundvilkår i de danske kommuner. I nogle kommuner bor der mange veluddannede og vellønnede. Andre kommuner har en stor andel af borgere på overførselsindkomst eller med lavtlønsjob. Alt sammen noget, der har betydning for, hvor mange penge kommunerne får ind i skatteindtægter og efterfølgende kan bruge på at drive skoler, plejehjem og så videre.

2 Formålet med udligningen Udligningssystemet er sat i verden for at udligne den økonomiske forskel mellem kommunerne. De rige betaler til de fattige. Modellen kaldes derfor også en Robin Hood-model. Ambitionen er, at det ikke skal være borgerens adresse, der afgør, hvilket serviceniveau personen modtager fra kommunen.

3 Overskud eller underskud For at vurdere om en kommune skal modtage eller aflevere penge til udligningssystemet, laver Økonomi- og Indenrigsministeriet nogle komplicerede tekniske beregninger, hvor kommunerne sammenlignes på en lang række parametre. Her vurderes det, hvor mange penge landets kommuner skal bruge for at levere ældrepleje, børnepasning, folkeskoler, kultur, fritidstilbud etc. med de forskelle, der nu er i befolkningssammensætningen. Beregningerne bliver lavet med udgangspunkt i en række statistikker.

4 Stor utilfredshed med ordningen Kommunerne er enige om, at udligningsordningen ikke fungerer. De mener, at modellen er fyldt med fejl og således ikke giver en reel udligning. Her stopper enigheden dog. De rige kommuner mener, at de betaler for meget, og de fattige mener, at de får for lidt.

5 En ny udligningsordning på vej I en erkendelse af at der er fejl i den nuværende udligningsordning, var det meningen, at der skulle være lavet en ny udligningsordning i denne valgperiode, men Folketingets partier kunne ikke blive enige om en model. Forventningen er dog, at en ny regering vil tage hul på forhandlingerne som noget af det første efter et valg. Underordnet hvem der vinder valget.