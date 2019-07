Fem ting du skal vide om rystesyge og ultralydsbehandling

Claus Enghuus er initiativtager til facebookgruppen Essentiel tremor og står bag underskriftsindsamling for ny behandling til Danmark. Over 1.000 personer har nu skrevet under. Foto: Lasse Waarsøe Witt

Et nyt foreningsnetværk vil arbejde for at få en banebrydende behandlingsform mod rystesygdommen essentiel tremor til Danmark. Listen her gør dig klogere på sygdommen og behandlingen.

1 Kan ramme alle Essentiel tremor er en neurologisk lidelse, som rammer nervesystemet og medfører ufrivillig rysten. I alvorlig grad ryster både fingrene, hænder og arme voldsomt, og hovedet kan også blive ramt med rysten. Talefunktionen kan forværres. Sygdommen bliver ofte forvekslet med Parkinsons sygdom. Essentiel tremor kan ramme i alle aldre og har været kendt i mange år, men man ved ikke, hvorfor den opstår.

2 Ingen helbredende midler Over halvdelen af de ramte har også tidligere haft sygdommen i familien, og det skønnes, at omkring 10 procent af befolkningen over 60 år er ramt af rystesyge, og at over 30.000 lider af sygdommen. Der er forskellige behandlingsmuligheder i Danmark mod sygdommen, men ingen er helbredende. Den mest almindelige medicin er blodtryksmidlet betablokkere, mens der for nogle få patienter under 70 år kan tilbydes en elektrode indopereret.

3 Ultralyd benyttes globalt Ultralyd er en nyere behandling til at fjerne rystesyge hos patienter. Over 2000 patienter verden over er blevet behandlet med ultralyd siden 2015. Behandlingen tilbydes i Tyskland, Spanien, Schweiz og Italien.

4 Første dansker fik positivt udfald Tidligere på året gennemførte den første dansker, Anifer Saliev, en behandling i Spanien med ultralyd, og resultatet var positivt umiddelbart efter behandlingen med langt færre rystelser hos hende.

5 Varmer hovedet op Behandlingen med ultralyd foregår ved, at hovedet fikseres med en hjelm, der skal forhindre, at patienten bevæger sig, mens en ultralydsskanner sender ultralydsbølger ud og samler dem i en stråle, der sender varme ind i et specifikt område i hjernen. Strålen opvarmer hjernens væv, indtil rystelserne forsvinder. Kilder: Frantz Rom Poulsen, professor på SDU, Morten Blaabjerg, klinisk lektor på SDU, og sundhed.dk