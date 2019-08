Fem ting, du skal se - og høre - til Struer Tracks

Avisen Danmark giver her fem bud på ting, du bør opleve til lydfestivalen Struer Tracks:

1 Lyttebiograf

I den lokale biograf Apollon giver seks af Danmarks dygtigste podcastere eksempler på deres tidligere arbejde i biografens mørke. I løbet af festivalen vil de også producere lydfortællinger i samarbejde med lokale struerboere. Podcasterne kommer blandt andet fra P1, The Lake Radio og Politiken Podcast.

Det sker søndag 25. august i Apollon i Struer.

2 Song of The ChildDen midt- og vestjyske opera, Operaen i Midten, byder til byrumskoncert med Song of The Child, en musisk totaloplevelse, der foregår flere steder i det offentlige rum, og hvor operagenren bliver anvendt på en ny og inddragende måde. Publikum vil blive inddraget i operaen, der bevæger sig gennem byrummet i løbet af forestillingen.Operaen har premiere 31. august ved Lille Torv i Struer.3 Unknown Cloud på vej til Struer (performance)Hent appen til din smartphone og oplev skyen Unknown Cloud. Via appen kan man tyde skyens signaler, og ikke blot høre den gennem dine høretelefoner, men også høre gennem den. Når du er i kontakt med skyen, vil den begynde at fungere som en forstærker af de menneskelige sanser - den får dig til at høre og føle ting, som normalt vil være umuligt for dig.5. september på græsplænen ved lystbådehavnen i Struer4 The ReceiverI en gammel silo ved havnen har lydkunstner Christian Skjødt i samarbejde med blandt andre B&O skabt et kunstværk, der udforsker lydens kraft. En stor parabol bygget af B&O indfanger signalerne fra solen og omdanner dem til lyd, der flyder op og ned i den 10 etager høje silo. Og du kan gå rundt på alle etager og opleve frekvens-spektret i den omdannede lyd.Kunstværket kan findes i DLG-siloen, Østkajen 4 i Struer5 Kunsttur med VenøsundfærgenDen lille ø Venø med under 200 beboere ligger tre minutters sejltur fra Struer. Til Struer Tracks kan man tage den gamle Venøsundfærge og opleve Struer Tracks-kunstværkerne, der spreder sig fra Struer Havn og til Oddesund. Turen går blandt andet forbi kunsthallen Regelbau 411, som er en gammel bunker, og forbi Venø Kirke. Samtidig kan man få champagne og smagsprøver fra Venø Seafood.Kunst-færgeturen foregår 31. august