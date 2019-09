Fem gode råd: Sådan taler du med dit barn om influencers

Børns Vilkår har lavet fem gode råd til, hvordan forældre bør tackle deres børs forbrug af Youtubestjerner og Instagrammere, også kaldet influencere.

Brødtekst

1. Se med Vis interesse og spørg ind til hvorfor de influensers dit barn følger er særligt interessante. Se med - bare en gang imellem - for bedre at forstå hvem de er.

2. Drop latterliggørelsen Undgå at latterliggøre indholdet. Du behøver ikke forstå det, men vær nysgerrig og grib chancen for at tale om nogle af de emner, der interesserer dit barn.

3. Forstå forskellene på influencers Vær opmærksom på at der er forskel på influencers: Nogle laver fjollede ting, andre er mere seriøse og nogle tager måske emner op, som strider med dine værdier. Spørg derfor ind til hvad dit barn har hæftet sig ved og vær ikke bange for at tage snakken om nogle af de emner, der ellers kan være svære at komme ind på som for eksempel skønhedsidealer, sex og alkohol.

4. Forklar begrebet Tal med dit barn om hvad ordet "influencer" betyder. Spørg fx ind til om de er bevidste om hvordan influensers tjener penge - at de promoverer produkter til deres følgere mod selv at modtage betaling eller få gratis ting. Børn i udskolingen kan som regel godt gennemskue, at der er tale om reklamering, men de forstår sjældent, at der kan sidde et bureau bag influenseren og bestemme hvilke produkter, der skal reklameres for. Det er altså ikke altid produkter influenceren selv har valgt og kan stå inde for, modsat hvad mange børn og unge tror.

5. Fortæl om sponsorgaver Tal med dit barn om, at meget af det dyre modetøj, makeup, gadgets og endda rejser, som de ser i influencernes videoer, er sponsorgaver. Det kan godt være med til at lægge et materielt pres på børn, som ser op til influencerne og gerne vil leve ligesom dem.