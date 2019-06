Fastfood-kæden Sunset Boulevard fik lille plus: Vi har fået vendt skuden

Fastfood-kæden Sunset Boulevard, der sælger burgere og sandwich, kom ud af 2018 med et overskud før skat på 772.000 kroner. Sidste år havde kæden, der i dag har 44 restauranter i Danmark, et underskud på 15,8 millioner kroner før skat.

- Vi er blevet markant bedre til at drive vores restauranter og servicere vores gæster. Det betyder, at vi vækster vores forretning og igen åbner restauranter. Vi er langt fra i mål og vi har større ambitioner om, hvor vi skal være i markedet. Men vi er på rette vej. Vi har fået vendt skuden, siger Jens Broch, der siden midten af 2017 har været administrerende direktør i fastfood-kæden.

Bruttofortjenesten er steget fra 92,7 millioner kroner til 94,2 millioner kroner, og det er lykkedes at fordoble driftsresultatet før afskrivninger til 16 millioner kroner. Samlet set betragter virksomheden resultatet som tilfredsstillende.

2017-regnskabet viste et underskud på 15,8 millioner kroner før skat, efter et år hvor man var gennem en turn around-proces, hvor kæden lukkede flere restauranter. I løbet af 2018 har fastfood-kæden åbnet nye restauranter, og kæden, der ikke oplyser omsætningen i regnskabet, skriver i ledelsesberetningen, at den samlede omsætning "er den højeste i kædens historie".

Kolding: Omsætningen er den højeste i kædens historie, der er åbnet nye restauranter, og kæden kom ud med et overskud. Sunset Boulevard har vendt udviklingen efter 2017-regnskabet, hvor det samlede billede var noget mere dystert.

Ny indretning

Tre ting har medvirket til at vende udviklingen ifølge direktøren. Det handler om uddannelse af medarbejdere og ledere. Kæden har haft fokus på at udnytte data bedre, så de enkelte restauranter får større indsigt i driften. Og for det tredje så har indretningen i de nyåbnede og ombyggede restauranter givet pote.

- Der er danske arkitekttegnede møbler. Der er rustikke sten på væggen. Det er en indretning, der minder om din lokale café, og så kombinerer vi det med, at du kan få et hurtigt måltid mad. Vi er i en branche, hvor hastighed spiller en rolle, men omgivelserne skal også være i orden, og vi får virkelig god feedback på vores nye indretning, siger Jens Broch.

Virksomheden forventer at åbne tre-fire restauranter i løbet af 2019, og at overskuddet lander over fem millioner kroner.