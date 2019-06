Farligt kemikalie på fabrik: Direktør indkalder til møde med syge medarbejdere

Søren Kjær Larsen, administrerende direktør for Sky-Light, vil nu holde et møde med de syv medarbejdere, der blevet syge af at håndtere kemikaliet PMDA.

De syv medarbejdere er blevet syge, fordi de har været i kontakt med et stof, der hedder PMDA. Overlæge på Arbejdsmedicinsk afdeling på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Lars Skadhauge er overbevist om, at medarbejderne er blevet allergiske ved at have været udsat for PMDA i arbejdsmiljøet.

Varde: Ledelsen på Sky-Light mener, der har været fokus på sikkerheden, og at medarbejderne har været klart informeret om, at de skulle bruge værnemidler, hvis de var i kontakt med et kemikalie, der hedder PMDA. Avisen Danmark har talt med tre medarbejdere, der har en væsentlig anden opfattelse.

I slutningen af 2010 går virksomheden over til at håndtere PMDA på en anden måde. Fra dette tidspunkt bliver sækkene med PMDA hældt på maskinen i et lukket system, og medarbejderne skulle dermed slet ikke komme i kontakt med stoffet.

Jesper Brødsgaard, der er fungerende sikkerhedschef på Sky-Light, har fremvist et referat fra 25. februar 2009, hvor sikkerhedsorganisationen - der består af både ledere og de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter - er blevet orienteret om, at der var påbud om brug af briller, handsker og masker ved håndtering af PMDA. Han har også vist en seddel, hvor det samme tydeligt fremgår, der blev lavet for at orientere medarbejdere, og han har vist et billede, der viser, hvordan dette ark hang i tydelig sammenhæng med stoffet i 2009.

Ledelsen på Sky-Light er meget uforstående over for de forklaringer.

Tre medarbejdere, der er blandt de syge, har fortalt, at de havde fået at vide, at PMDA ikke er farligt, og at de ikke havde set beskrivelser af stoffet, eventuelle faresymboler eller datablade om stoffet.

Arbejdspladsbrugsanvisning var tilgængelig

Han fortæller også, at der blev sendt en mail ud til alle, der havde med folieproduktion at gøre, hvori der stod, hvor mappen med arbejdspladsbrugsanvisning var. Og ved at læse den har det ifølge Søren Kjær Larsen hele tiden været klart, at det var et stof, der krævede, at man havde de rette værnemidler på.

Eigil L. Pedersen, der er tillidsmand på Sky-Light og blandt de syge, fortæller, at cheferne havde sagt, at PMDA-pulveret var lige så ufarligt som at putte sukker i kaffen.

- Der er ikke mig bekendt nogen som helst fra ledelsen, der har sagt det, svarer Søren Kjær Larsen, administrerende direktør på Sky-Light.

- Vi har påbudt dem at bruge værnemidler. Det er det modsatte af at kalde det "sukker i kaffen", siger Jesper Brødsgaard.