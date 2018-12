1. Sådan kom en ubekymret kyniker til at bekymre sig om klimaet

Egentlig går jeg ikke omkring og bekymrer mig. Heller ikke over klimaet.

Når jeg med jævne mellemrum ser opdateringer på Facebook af venner dybt involveret i klimakampen, der skriver ting som "tiden er ved at rinde ud for os her på jorden" og "jeg har lige bedt ATP om at lade være med at investere i fossile brændsler", bliver jeg - når jeg er i overskud - ramt af mild fascination over evnen til dedikation.

Den indebrændte version af mig selv bliver fyldt med lede og får lyst til at fyre to tønder fuel-olie af bare for at kigge på flammerne.

For nylig blev jeg dog ramt af et decideret stik i hjertet.

Jeg var i Grønland for at følge og interviewe energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Jeg var i gang med at stille ham en række spørgsmål om, hvad en almindelig borger kan bidrage med i forhold til klimaet.

Skal man stoppe med at spise oksekød? Skal man sælge sin bil og købe en elbil? Sådan noget og sluttede af med at spørge, om vores tid på jorden er ved at rinde ud:

"Skal jeg være bange?"

Lilleholt er blot syv år ældre end jeg (jeg er 46). Lige der kiggede han på mig med noget, der forvirrende nok lignede omsorgsfuldhed. Smed sin ministerfernis.

Et kort øjeblik havde jeg det, som sad jeg over for min far.

Far sagde:

"Nej, du må ikke være bange."

Han sagde det med overbevisning. Som om det sidste, han ønskede, var, at jeg skulle miste min ubekymrede gang på jorden. Som ville han beskytte mig mod en verden, der er mere usikker, end jeg har godt af at kende til.

Så blev jeg bange.

Hjemme i Nyborg begyndte jeg at kigge skævt til fryseren, der er fuld af kalvekød, som sidste sommer gik rundt på mark i Jylland og hensynsløst fes atmosfæren fuld af metangas.

Ude på gaden holdt vores sølvgrå Audi A4. Jeg tror, den er fra 2006. Den kan ingenting. Den har ikke autopilot, den har ikke navigation. Den har ikke engang elhejs på vinduerne bagi.

Den er ærligt talt også lidt langsom i optrækket. Den sluger benzin, som bliver den betalt for det. Dybest set er det en bunke lort.

Men jeg føler mig sikker i den. Den nobel. Jeg elsker at køre forbi butiksruder og se den i spejlningen.

Hidtil har jeg været sikker på, at den næste også skulle være en ny A4. Eller rettere en ny, brugt A4, fordi jeg nægter at betale 450.000 kroner for en bil - ikke engang selv den måtte være lavet af æbleskrog og genbrugsguld og enhjørningestøv.

Jeg er jo ikke millionær.

Men jeg er bange.

Når Lars Christian Lilleholt, resten af regeringen, nærmest alle politikere, der har den mindste smule respekt for vælgerne og vælgernes børn, vil have os til at skifte til elbil, lytter jeg.

Det virker, som om det er nu eller i det mindste næsten nu, hvis man både vil være et godt menneske og gerne vil så billigt som muligt med på elbølgen.

Det vil jeg måske godt.

Vi bruger ikke vores bil ret meget. Vi tager toget på arbejde fra Nyborg til Odense. Så kører vi måske ud og køber ind, når vi kommer hjem. Vi tager aldrig på bilferie. Når vi kører længst, er det f.eks. til Djursland for at tage i sommerhus med vennerne.

Det er ikke let at finde en familie, der er mere i målgruppen for en mellemklasse elbil.

Alligevel føles det utrygt at tage springet. Som om det er lovligt risikabelt at følge sin samvittighed på klimaets vegne, når man skal bruge flere hundrede tusinder af bankens penge.

Lilleholt sagde også til mig, at man ikke skal lade sig styre af frygt.

Det er lidt det, jeg er på vej til.

Men man kan da prøve det af. Jeg er jo journalist, jeg kan skrive om det. Så kan andre også få glæde af mine erfaringer - selv ville jeg elske at google mig frem til en artikel om sådan en som mig, der prøver en elbil af.

Jeg kaster en række snore ud.

Nissan vender straks tilbage: De har en Nissan Leaf, jeg gladeligt må låne, og jeg kan få den en fredag klokken 12 og skal først aflevere den tilbage mandag i den næste uge. En lille halvanden uge med elbil.

Halvanden uge hvor jeg vil være et bedre menneske end alle andre, jeg kender - uden at det koster mig noget. Jeg tror ikke, jeg kender nogle med en elbil.

Nu prøver jeg det.