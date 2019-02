Far i blodtappersagen: Nu skal der ro på

Faren til drengen, der fik tappet blod, er glad for, at retssagen endelig er ovre.

- Det skal lige fordøjes. Det er stadig for tæt på, til at jeg kan forholde mig til den, sagde han kort efter dommen var blevet afsagt.

Drengens far har også fulgt med fra tilhørerrækkerne, siden han selv vidnede i sagen i sidste uge. Han hørte også, at dommen lød på fire års fængsel.

SKJERN/HERNING: Da dommen over den 36-årige kvinde fra Skjern, der tappede blod fra sit yngste barn, faldt ved retten i Herning i eftermiddag, sad både familie og venner på tilhørerrækkerne, som de har gjort under hele retssagen.

Et punktum

Han var dog glad for, at retssagen endelig er ovre. Det har været en hård omgang for ikke bare ham, men hele familien, heriblandt de tre børn.

- Det er et punktum. Nu kan vi begynde at se fremad, fortalte han med et lettet smil.

- Vi skal hjem og have ro på, så vi kan få snakket med børnene og bare se fremad, tilføjede han, før han sammen med sine søskende og andet familie forlod retten i Herning.

Dommen til kvinden lød på fire års fængsel, som hun valgte at modtage. Kvinden har siddet varetægtsfængslet i 16 måneder og skal nu afsone resten af sin straf. Derfor vil hun fortsat kun kunne se sine børn i begrænset omfang.