Falberts gabestok: Skal politikere afluses inden de får nye job?

SKATTEMINISTERIET er ikke en gave, man giver sin bedste ven, sagde Karsten Lauritzen, da han trådte tilbage efter fire års skandalepræget flid. Han tilføjede: "Mit råd til folketingskolleger er, at hvis de får muligheden, så vælg et ministerium, der bruger penge - ikke ét, hvor man skal hente pengene ind."

UDTALELSEN LYDER, som om manden har glemt, at Skatteministeriet øsede flere penge ud i kloakken end de fleste, for eksempel gaver på over 12 milliarder kr. til udenlandske gangstere, der foregav at have betalt for meget skat.

Lauritzen fik fire år som skatteminister. Det er lige så lang tid som hans fem forgængere tilsammen. Men ikke nok til at rette op på elendigheden. 'Sparemetoden gav skandaler', indser han. Der blev simpelt hen fyret tusinder af folk, inden de it-systemer, der skulle erstatte dem, fungerede.

Det kan Karsten nu tænke over, mens han pudser samlingen af cocktailshakere i pletsølv, som udgør hans ejendommelige hobby.

LAURITZEN ER TILBAGE i Folketinget. Nyt job har han ikke fået. Han rammes derfor ikke af Aalborg Universitets ordensduks, professor Sten Bønsing, som vil have indført en aflusningsperiode, inden politikere tager nyt arbejde med lobbyfunktion.

Konkret skælder han ud over, at afgående energi-, klima- og forsyningsminister Lars Chr. Lilholt ugen efter valget blev medlem af affaldsfirmaet Marius Pedersens ni mand store bestyrelse, hvilket ikke lyder som noget voldsomt magttiltag.

DET PÅFALDENDE ER, at professoren ikke hidser sig op over, at to kvinder fra Enhedslistens folketingsgruppe vandrer direkte over i lobbytjanser.

Johanne Schmidt-Nielsen er efter 12 år i Folketinget, heraf syv som politisk ordfører, blevet generalsekretær for Red Barnet til 86.000 kr.om måneden. Hun kan få gode tip af sin mand Casper Hyldekvist, der også er i den politiske pr-branche, nemlig hos konsulentfirmaet Primetime. Red Barnets formand Lars Svenning Andersen glæder sig til, at hun bruger sine politiske kontakter til at styrke organisationens indflydelse.

MED LIGNENDE MOTIVERING har Danmarks Naturfredningsforening rekrutteret Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjersing, som generalsekretær for lobbyorganisationens 130.000 medlemmer.

Ti års tjeneste i Enhedslisten menes at have slebet hendes evner for at finde vej til politikernes hjerter og pengekasser.

Helle Thorning-Schmidt er også et eksempel på, at politikere forvandler sig til lobbyister. Men hun fik kun tre år som direktør for Save the Childrens hovedkontor i London. Op til hendes afgang afdækkede pressen et kaos af sexkrænkelsessager, som tvang både Red Barnets præsident, Sir Alan Parker, og vicepræsident Brendan Cox til at træde tilbage.

KAREN HÆKKERUP er endnu en politiker, der gik direkte fra politik til lobbyist. Hun havde ikke engang været justitsminister et år, da hun i 2014 blev direktør for Landbrug og Fødevarer. Det holdt til 2018, hvor hun meddelte, at hun hellere ville være husmoder.

Dengang foreslog Enhedslisten sjovt nok, at der skulle indføres en karensperiode fra den dag, en politiker forlader regering eller Folketing, og indtil den pågældende kan få lov at tiltræde et job uden for politik med påvirkningsmuligheder.

PARTIET HAR IKKE gentaget dette krav i forbindelse med dets egne partimedlemmers afgang til chefposterne i Red Barnet og Danmarks Naturfredningsforening. Derimod har politikere i samtlige lejre været yderst betænksomme over for sig selv, da de fastlagde regler for eftervederlag til folketingsmedlemmer og ministre.

Et eksempel er nys fratrådte udenrigsminister Anders Samuelsen, der med 6.000 personlige stemmer ikke blev genvalgt. Han må nu prøve at slå sig igennem de to næste år med 2,3 mio. kr. i afgangshyre.

DA BJARNE CORYDON gik af som finansminister, blev han hurtigt ansat i konsulentfirmaet McKinsey. Det blev kritiseret stærkt, fordi ministeriet er storforbruger af konsulentundersøgelser.

Reglen er i øvrigt, at hvis en politiker får arbejde, inden perioden med eftervederlag er udløbet, skal den nye indkomst modregnes i vederlaget.

PÅ TVÆRS AF PARTISKEL er politikerne enige om at anse sig selv for at være så retlinede, at der ikke er grund til at kontrollere, om de i sådanne tilfælde faktisk husker at nedsætte vederlaget. Hæderligheden er simpelthen så gennemgribende, at det kun er skatteydere uden for politik, der ses efter.

Jeg synes, det er prægtigt vide, at moralen er så høj på Christiansborg.

På den baggrund må enhver debat om aflusningsperioder for politikere på vej ud i det virkelige liv selvsagt forstumme. Det er helt utænkeligt, at nogen af dem vil misbruge politisk viden eller kontakter.