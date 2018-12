DET HAR KREPERET MIG i mange år, at advokatstanden nød så høj en anseelse. For få brancher er mere selvgode og grådige.

Men på sælsom vis er det lykkedes for advokaterne at bilde omgivelserne ind, at de er gjort af særskilt ædelt og etisk stof. Intet kunne være mere forkert. Ikke desto mindre har de i årlige image-undersøgelser ligget lunt omkring en ottendeplads i troværdighedens top 26.

MEN OMSIDER MARCHERER sandheden. I bureauet Radius' seneste måling kommer advokaterne ind på plads nr. 18. Politikere, bilforhandlere og journalister udgør som sædvanlig bunden med placeringer som nr. 26, 25 og 24. Advokaterne er altså ikke dumpet helt ned til os i pressen - men de er på vej.

Jeg har mødt ganske mange advokater i mit professionelle liv. Når de skælder ud over den frække presse, har jeg altid kunnet svare ærligt: På et hvilket som helst tidspunkt af danmarkshistorien har der siddet flere advokater end journalister i fængsel.

MAN SKAL SÅLEDES TILBAGE til 1974 for at finde en chefredaktør, der blev idømt 14 dages frihedsstraf. Men vi behøver kun at kigge et par måneder bagud for at møde eksempler på advokater, der blev udstyret med flere års fængselsstraffe, nemlig Johan Schlüter og Sanne Fryland, som blev dømt for bedrageri til 100 millioner kroner.

De havde oprettet et selvstændigt selskab, som administrerede en række tv-producenters rettigheder. Den kreative branche havde ingen anelse om, at dens penge forsvandt alle mulige andre steder hen end til producenterne. Johan Schlüter gik for at være ophavsrettens grand old man. Det var ham, man spurgte om råd. Det var ikke ham, man frygtede at blive snydt af.

ANDRE ADVOKATER kan være på vej i kachotten. En karnevalsskikkelse som forhenværende advokat Christian Harlang har i hvert fald været ferm til at suge andre menneskers og velgørende fondes penge til sig.

Yderligere har Østre Landsret politianmeldt ham for bedrageri, fordi han snød med refusion af sagsudgifter. Han er i dag gået konkurs på begæring af Det Dansk-Franske Dampskibsselskabs Understøttelsesfond, som sigter ham for at være rendt med fem millioner kroner. Harlang nægtes adgang til at bede Højesteret om at få sin bestalling og titel tilbage. En advokat må ikke være konkursramt.

NU SØGER HAN om lov til at tale sin sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den tager næppe sagen. Grådighed er ikke et principielt juridisk spørgsmål.

Men Harlang er en lidenskabelig beundrer af sig selv, så det er næppe det sidste, vi har hørt fra ham, selv om fidus-repertoiret så småt er ved at være udtømt. Han må i dag nøjes med at lege uautoriseret juridisk rådgiver fra sin mors hus i Taarbæk, mens hans egen ejendom er skødet over i den formelt fraskilte hustrus navn. Konefinten, kaldes fænomenet.

DE PINLIGE SAGER har taget luften ud af den oppustede advokatbranches selvfølelse. De godt 6000 advokaters virksomhed skriger på bedre kontrol, og der arbejdes også på sagen i Justitsministeriet.

Jeg har aldrig kunnet udstå selvdømme. Altså det fænomen, at fagfæller behandler klager over kolleger. Min afsmag for kollegiale domstole gælder, uanset om vi taler om blikkenslagernes klageorgan eller Pressenævnet - eller Advokatsamfundet.

Advokatrådet, der skal forestille at holde justits med hele branchen, har i de senere år kun ført tilsyn med fem til otte procent af advokatvirksomhederne. Tilsynene varer en times tid, så det er stærkt begrænset, hvor dybt de i reglen fem kontrollører graver.

SCHLÜTER-SAGEN VISTE, at en advokat bare skal oprette et selvstændigt selskab til særlige aktiviteter for at undgå kontrol. Sideaktiviteter ligger nemlig uden for de i forvejen sparsomme kontrolopgaver.

Man kan være advokat i en menneskealder uden nogensinde at opleve et tilsyn. Branchens skræk har været lovgivning om et nyt statsligt kontrolsystem, som koblede advokaterne ud. Det kunne jo medføre, at der kom for mange upassende forhold frem.

Et lettelsens gisp gik derfor gennem sagførerverdenen, da politikerne tilkendegav, at de forestående stramninger af overvågningsapparatet ikke bliver vidtgående.

Advokaterne er tilfredse med deres verden, som den er i dag. Det synes de også, vi andre skal være.

I øvrigt mener jeg, at en god advokat kender loven, men en stjerneadvokat kender dommeren.