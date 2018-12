Fagbevægelse sætter fokus på arbejdsmiljø i 2019

Ekspertudvalgets anbefalinger

Arbejdsmarkedets parter og regeringen skal ifølge anbefalingerne i rapporten "Et nyt og forbedret arbejdsmiljø" fra september 2018 fastsætte fælles prioriterede nationale mål for indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Målene skal sætte retning på indsatsen, og der skal følges op på den.

Pia Gjellerup var formand for ekspertudvalget, som også talte LO's næstformand, Morten Skov Christiansen og Pernille Knudsen, vicedirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Udvalget anbefaler desuden en mere målrettet indsats fra Arbejdstilsynet og uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere.