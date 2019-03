Fætter til kræftramt 18-årig vil fuldføre Ironman for Cecilie

Situationen er forfærdelig for såvel Cecilie Trier Dalgaard som hendes pårørende. Hendes fætter Patrick Nielsen havde som alle andre en ustyrlig trang til at gøre noget i en situation, hvor der ikke er meget at gøre, eftersom kusinen er uhelbredelig syg. Han besluttede at lave en indsamling og fuldføre en Ironman til ære for Cecilie.

Holstebro: "Min højtelsket kusine Cecilie lever med uhelbredelig spiserørskræft, og trods hendes yderst uretfærdige og forfærdelige situation, så er hun den største fighter jeg nogensinde har mødt. Igennem hendes forløb har hun været en stor inspirationskilde for mange (og i særdeleshed mig), og det sætter virkelig livet i perspektiv."

Således indleder 23-årige Patrick Nielsen sin tekst på en indsamling for 18-årige Cecilie Trier Dalgaard. Indsamlingen har fået titlen "Ironman mod cancer", fordi Patrick Nielsen til august vil gennemføre sin anden Ironman i København, og i den forbindelse vil han skaffe opmærksomhed omkring såvel indsamlingen som Børnecancerfondens arbejde.

Cecilie fik i februar sidste år konstateret kræft. Hun er i dag uhelbredelig syg og netop hjemvendt til Holstebro efter tre uger med behandlinger i Aarhus. Det er en yderst svær situation for alle.

- Som pårørende er det svært at finde ud af, hvad man kan gøre. Jeg er så imponeret over den måde, Cecilie griber så svær en situation an på. Hun er en megafighter, siger Patrick Nielsen om grunden til at åbne en indsamling på Børnecancerfonden.

"Ingen mennesker og specielt ikke børn, som først er ved at opdage livet, bør få stemplingen "uhelbredelig kræft"," skriver han blandt andet på indsamlingssiden.

- Det er ikke sikkert, at denne indsamling kommer til at hjælpe Cecilie, men fonden har allerede tilbudt hende flere arrangementer. Til Ironman vil jeg have banner og tryk på tøjet. Der er 300.000 mennesker på løberuten, så der er en rimelig mulighed for, at indsamlingen bliver set, tilføjer han.

Donationerne går til forskning i børnekræft, aktiviteter og støtte til familier. I skrivende stund er der indsamlet godt 28.000 kroner.

Patrick Nielsen har inden start rådført sig hos sin kusine, der med det samme syntes om ideen.

- Jeg har også selv doneret 100 kroner, siger Cecilie Trier Dalgaard og tilføjer:

- Pengene vil jo ikke kun hjælpe mig, men også andre der ikke bør gå igennem det, jeg har været.

Indsamlingen kan findes her på Børnecancerfondens hjemmeside.