Få styr på storkredse og tillægsmandater: Sådan fungerer valgsystemet

Det danske valgsystem ved folketingsvalg er nemlig et ganske sindrigt system, der skal sikre, at alle landsdele bliver repræsenteret i Folketinget. Her får du en kort gennemgang af, hvordan vores valgsystem overordnet set er bygget op.

Folketingsvalg: Grundlovsdag bevæger langt de fleste stemmeberettigede danskere sig ned til deres lokale valgsted og sætter et kryds på en stemmeseddel og er på den måde med til at vælge et nyt folketing i Danmark. Men det er nok langt fra alle, der har helt styr på, præcist hvordan det bliver afgjort, hvem der får pladserne.

Et parti kan både komme i Folketinget ved at få mere end to procent af stemmerne på landsplan, eller ved at få stemmer nok til et kredsmandat i en storkreds. Arkivfoto

Spærregrænse

For at komme ind i Folketinget skal et parti have mindst to procent af stemmerne på landsplan. Hvis partiet får under to procent af stemmerne er stemmerne spildt, og partiet får ikke nogen mandater.

Et parti kan dog også komme ind i Folketinget, hvis det får nok stemmer i en enkelt storkreds til at vinde et kredsmandat. Det sker dog sjældent i praksis. Hvis et parti vinder et kredsmandat, kommer det også med i fordelingen af tillægsmandater, så stemmerne er ikke spildt, selvom partiet har fået under to procent af stemmerne på landsplan.