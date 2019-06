Radikale Venstre

1. Danmark skal være et grønt foregangsland. Partiet vil sætte et bindende mål for CO2-reduktion på 70 procent inden 2030 og sikre rent drikkevand og ren luft. Danmark skal have en million elbiler i 2030, og inden 2050 vil partiet udtage en tredjedel af de nuværende marker fra dyrkning for at opnå et klimavenligt og giftfrit landbrug.

2. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid. Partiet vil ansætte 4500 flere pædagoger og videreuddanne pædagogmedhjælpere og dagplejere. Der skal investeres en milliard kroner i folkeskolen, og fattigdomsydelserne skal afskaffes. Alle skal have lige muligheder for at uddanne sig. Partiet vil stoppe 2-procent-besparelserne og afskaffe uddannelsesloftet.

3. Bedre integration. Partiet vil have blandede daginstitutioner, skoler og gymnasier. Flere med anden etnisk baggrund skal i arbejde. Flygtninge skal i gang fra dag ét. Og ingen skal være på kontanthjælp i mere end tre år.

Kilde: Radikale Venstres presseafdeling