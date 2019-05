Få overblikket: Tre vigtige nedslag i duellen mellem Løkke og Mette

1) Stephanie Lose blev kastebold

Da diskussionen faldt på sundhed, herunder regeringen og Dansk Folkepartis sundhedsreform, der lægger op til at nedlægge regionsrådene, blev Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose (V), hovedperson.

Lose er nemlig gået imod sit parti, idet hun kritiserer sundhedsreformen for at fjerne et vigtigt demokratisk element i form af regionsrådene. Denne uenighed var Mette Frederiksen under debatten hurtig til at gentage.

- Jeg er glad for, at der findes en Venstre-kvinde, jeg godt kan lide, sagde Mette Frederiksen, hvorefter salen brød ud i latter.