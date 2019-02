Få overblikket: Så mange politistationer og sygehuse vil politikerne genåbne

Andreas Steenberg, landdistriktsordfører for Det Radikale Venstre:

Vil I genåbne politistationer? - Det kommer ikke bag på mig, at det er sket en kraftig centralisering, og at der er blevet centraliseret for meget i de senere år. Derfor er De Radikale åbne for at forhandle om flere nærpolitistationer, men hvor de skal være, og hvor mange har vi ikke et udspil om.

Sygehuse og domhuse? - Vi har ikke et udspil om at oprette flere sygehuse eller domhuse, men vi vil gerne flytte flere statslige opgaver ud i regionerne.