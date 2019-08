Få nu ryddet op i egne rækker, Venstre

Debat: Venstre må se at få ryddet op! Spørgsmålet om næstformandsposten må afklares hurtigst muligt, inden der går ged i det hele. Kristian Jensen har optrådt så illoyalt, at selv en blind må kunne se det, men naturligvis ikke Eva Pilgaard Haue, der her i avisen 13. august påstår, at jeg nedgør Venstres æresmedlem Britta Schall-Holberg, fordi hun vedholdende har ført kniven i ryggen på sit parti igennem lang tid.

Men sagen er, at Britta Schall-Holberg nedgør sig selv og ikke forstår at holde sin kritik indendøre. Kristian Jensen er ikke et formandsemne. Han besidder hverken loyalitetens eller tålmodighedens nådegave. The Dark horse er på nuværende tidspunkt Jakob Ellemann-Jensen, men det er ikke tiden for ham endnu.

Uanset den idelige hetz mod Lars Løkke Rasmussen har han vist, at han kan være formand. To gange har han været statsminister og har ført Venstre frem. Sidst ved Europaparlamentsvalget med en fordobling af Venstres mandater og ved folketingsvalget med en fremgang på ni mandater. Med den parlamentariske situation, vi har i Danmark, kan der ikke regeres med rendyrket liberalisme delvis efter højskolesangbogen.

Men modsætningen - den rendyrkede socialisme - ser vi med den nye socialdemokratiske regering med støtte fra SF, Enhedslisten og delvis de radikale. Det er den borgerlige udfordring, som jeg absolut er overbevist om bedst mødes med Lars Løkke Rasmussen som oppositionsleder. I Folketinget ved man godt, hvad Lars Løkke Rasmussen kan, når han bider sig fast. En sand politisk mester, som ser folkestyrets muligheder, for i Danmark har vi ifølge Grundloven folkestyre og ikke partistyre. Mon ikke DF og LA har fået noget at tænke over efter partiernes markante valgnederlag? Ikke mindst DF, som flirtede med Socialdemokratiet og satte de borgerlige muligheder over styr i et forsøg på stemmefiskeri, uden at der var bid.

Forsøgene på politisk kongemord i Venstre er heldigvis mislykkedes. Lars Løkke Rasmussen er fortsat formand og er den eneste, som kan skaffe nøglerne tilbage til statsministeriet og en ny borgerlig regering, som kan matche de store politiske udfordringer, som ikke alene toner sig i horisonten, men som allerede nu har meldt sig på banen og vil vokse omkring klimaspørgsmålet og udlændingepolitikken.