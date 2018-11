Få hjælp til dit projekt: Ny indsamlingsform skal støtte lokale projekter

Idéer fra lokale ildsjæle skal have en større mulighed for at finde finansiering gennem private bidragsydere. Derfor har Spar Nord Fonden startet en ny indsamlingsmetode.

Velgørenhed: Det er ikke altid pengene rækker, hvis en landsby vil have en ny legeplads, det lokale teater vil have nyt scenelys eller fodboldbanerne trænger til nyt kunstgræs.

Derfor har Spar Nord Fonden nu lavet en ny form for crowdfunding, der skal gøre det nemmere for lokalsamfundene at få realiseret projekter. Den nye indsamlingsmodel lægger op til, at finansieringen ikke kun skal komme fra fonden selv, men at alle har mulighed med at støtte projekterne.

- Vi vælger ud fra vores egen uddelingspolitik. Vi støtter ikke enkeltpersoner, forretninger eller "i mursten". Så vi støtter gerne projekter, hvor der er en stor lokal opbakning til projekterne, siger Steffen Nørgaard, der er fondsdirektør i Spar Nord Fonden og med til at beslutte, hvilke projekter der skal have et tilskud til den indsamling, de er i gang med.

Indsamlingsformålet er altså hverken iværksætter- eller forretningsidéer, men derimod lokale velgørenhedsprojekter som måltavler til den lokale fodboldbane, en særudstilling på et museum eller ny legeplads til byens mindste.

Man indsender sit projekt til fonden, og hvis det godkendes, lægges det ud på hjemmesiden. Fonden lægger den første procentdel, men derefter er det op til de lokale selv at få samlet resten af pengene inden for tre måneder.

Fonden stiller en garanti for, at man får sine penge tilbage, hvis indsamlingen ikke opnår det ønskede beløb.

Det nye tiltag møder stor opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd.

- Crowdfunding til lokale projekter der styrker fællesskabets og landsbyens aktiviteter og faciliteter, er meget vigtig og giver landsbyerne nye muligheder. Det styrker lokalområdets identitet og fællesskabsfølelse, når man gennemfører projekter i idrætsforeningen og borgerforeningen, der gavner lokalbefolkningen, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.