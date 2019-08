IPCC blev oprettet i 1988 for at rådgive verdens regeringer om klimaforandringer og har i dag 195 medlemslande. Panelet ledes fra Genève. IPCC bedriver ikke selvstændig forskning, men trækker på et netværk af klimaforskere over hele kloden. I 1990 udkom IPCC's første statusrapport om Jordens klima. Siden fulgte tykke statusrapporter i 1995, 2001, 2007 og 2014. 2014-rapporten var videnskabeligt grundlag for FN-topmødet COP21 i Paris i 2015, hvor der blev indgået aftale om at stoppe den globale opvarmning ved 1,5-2 grader. Torsdagens rapport er en af tre særrapporter, som klimapanelet offentliggør i den nuværende cyklus, der kulminerer med en stor statusrapport i 2022. Rapporten indeholder over 7000 referencer til forskning. Eksperter og regeringer har i høringsrunder bidraget med godt 28.000 kommentarer. Kilder: IPCC, Danmarks Klimacenter på DMI, Reuters.

Plant træer

Jørgen E. Olesen forudser hård kamp om, hvad jorden skal bruges til i fremtiden. Dels bliver der flere munde at mætte. Dels vil omstillingen væk fra kul og olie formentlig indebære, at vi i stigende grad skal bruge biomasse som halm og træ som energikilde. Men Jørgen E. Olesen forudser også, at der for at sænke temperaturen er behov for at hive CO2 ud af atmosfæren. Det kan ske ved at plante træer. - Så ud over at vi skal producere mere til fødevarer og biomateriale, så skal vi dæleme også hive CO2 ud af atmosfæren og lagre det i jord og planter. De områder må ikke bruges til landbrug. Den cocktail kan ikke lade sig gøre, vurderer Jørgen E. Olesen.

Økologisk Landsforening glæder sig over, at IPCC anbefaler økologisk jordbrug, siger formand Per Kølster. - Økologien bidrager med mange af de vigtige løsninger med større græsarealer og færre husdyr per hektar. Samtidig skaber økologisk dyrkning mere mad og en mere frugtbar jord, der modstår tørke, især i ulande, siger Per Kølster. - Det, vi mangler nu, er en bredere mobilisering i fødevareerhvervet og mere mod og investering fra politikerne, siger han.