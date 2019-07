Etiopien er kontrasternes land: Ambitionerne er store - men det er udfordringerne også

Land of origins - oprindelsens land; det er det bjergrige og smukke Etiopiens kendetegn. De første mennesker i verden menes nemlig at stamme fra Etiopien. Jeg ankom til Etiopien, det næststørste land på det afrikanske kontinent, for præcist et år siden. Jeg har særligt bidt mærke i de store kontraster i landet med mere end 100 millioner indbyggere. Kontrasterne er tydelige i hverdagen og sætter deres præg på ambassadens arbejde. Derfor dette sommerindblik i kontrasternes land anno 2019.

Lad os starte med min køretur ind til ambassaden. Jeg følger mine drenge i skole, og derfra har jeg godt og vel 45 minutter gennem Addis Ababas gader. Fattige gadebørn som netop er vågnet efter en kold nat under et stykke pap eller i ly af et cementrør. Smarte caféer hvor unge mænd og kvinder drikker deres morgencappuccino, inden arbejdet kalder - smart klædte og med trendy afrofrisurer, som er New York værdige.

Danmarks engagement i Etiopien er også kontrastfyldt og vi trækker derfor på samtlige redskaber i den udenrigspolitiske værktøjskasse. Vi hjælper nogle af de syv millioner mennesker, som fortsat er afhængige af at modtage fødevarehjælp. Det er flere, end der bor i Danmark. Vi hjælper dem på vej, så de i fremtiden bedre kan brødføde sig selv. Parallelt hjælper vi danske virksomheder med at komme ind på det etiopiske marked. Om end betingelserne er vanskelige, ser danske virksomheder et potentiale i at lave forretning med Etiopien. Der skyder industriparker op overalt i landet, hvor det er billigt at få produceret varer. Det er visionen, at 'Made in Ethiopia' skal blive et stærkt brand, som kan konkurrere med eksempelvis Bangladesh.

Landets nye leder Abiy Ahmed, som kom til magten for kun lidt over et år siden, har iværksat synlige reformer. Han har løsladt politiske fanger, løsnet grebet om medierne og civilsamfundet, og senest har han sat en menneskerettighedsadvokat med en fortid i Amnesty International i spidsen for landets menneskerettighedskommission. Danmark støtter den spæde demokratisering af Etiopien frem mod valget i 2020, vi styrker de lokale menneskerettighedsorganisationer og vi går forrest i en professionalisering af de etiopiske medier.

Samtidig er Etiopien sprængfyldt af etniske spændinger, hvor 3,3 millioner mennesker er fordrevet fra deres oprindelige områder, omkring 80 pct. af dem på grund af etniske konflikter. Det er den helt store udfordring for Abiys reformprojekt. I juni blev en række centrale aktører dræbt, etnisk motiveret men også som opposition til Abyi Ahmeds reformdagsorden. Hvor Abiy indtog scenen for et år siden, i en forårsgrøn t-shirt og med en aura af Nelson Mandela omkring sig, gik han på nationalt TV for et par uger siden, i ført militæruniform og med forstenet ansigt. Han har sat sig for at fortsætte ad den kurs, han har udstukket - men hans vision er under pres.

Den store ungdomsårgang, hvor 70 pct. af befolkningen er under 30 år, udgør også en konkret udfordring. De unge mangler job, og er utålmodige. Her hjælper Danmark med at skabe jobs for unge i landbrugssektoren, som udgør langt det største erhverv i Etiopien.

Etiopien har store ambitioner, herunder at blive et lavere mellemindkomst-land i 2025 baseret på bæredygtig energi som sol og vind. Imens hænger der en tyk smog over Addis Ababa, når jeg sidst på eftermiddagen sætter kursen hjem mod familien. Kvinders rettigheder og ligestilling er også højt på dagsordenen. Halvdelen af regeringens ministre er kvinder og kvinder har indtaget magtfulde poster i samfundet. Samtidig er barnebrude fortsat en kæmpe udfordring, når helt unge piger bliver giftet væk. Danmark er en central partner både på den grønne dagsorden og kvinders nye muligheder.

Danmark samarbejder med EU og FN og de danske civilsamfundsorganisationer, alle centrale strategiske partnere. Vejen bliver lang og helt sikkert ikke uden forhindringer. Men Etiopien må finde sin egen vej, selvom den til tider vil virke kontrastfyldt.