Erling Jepsen lærte at lyve til rette tid

Bøger: "Hjemmefra" er nummer to i rækken af selvbiografiske bøger, som Erling Jepsen i 2016 indledte med "Gramhavet".

Titlen viser, at drengen Erling nu er blevet så gammel, at det er tid at forlade forældrene og den lille provinsby Gram. Året er 1972, og den 16-årige Erling flytter til "storstaden" Haderslev for at bo på kollegium og gå på gymnasiet.

Udfordringerne står i kø foran ham.

Jepsen har i mere end én forstand skrevet en opbrudsroman, der ikke kun handler om flugten fra landsbyens og forældrenes snævre, omklamrende verdensfortolkning, men i lige så høj grad om den svære forvandling fra barn til (næsten) voksen. Skildringen af den usikre, gammelkloge, belæste, men også determinerede dreng er medlevende og må vække genklang hos mange, der var teenagere i netop 1972.

Det var som bekendt året, hvor man skulle stemme om optagelse i EF, og på Erlings kollegium læser man Information, Klassekampen og er medlemmer af SF Ungdom.

Erling, der i Gram aldrig har haft en rigtig ven, indser, at skal han møde sådan en, må man være revolutionær; han må anskaffe sig en blå kedeldragt, så han kan solidarisere sig med arbejderklassen.

Imidlertid skal han lyve lidt for sig selv i den forbindelse, skærpe sin påtagede naivitet:

"Jeg spekulerede på, om de blå kedeldragter kunne sammenlignes med uniformer. Men der var vel også arbejdere, som ikke var stemt for revolutionen. De kedeldragter, jeg så her, var påfaldende rene, som var de aldrig blevet brugt til beskidt arbejde".

Der er en ualmindelig fin balance mellem ironien og drengens søde drømme om fællesskab i afsnittene om tidens politiske utopier.

Erling opdager hurtigt, at løgnen er vejen frem, ikke mindst når det handler om kontakten med pigerne, hvis megen nøgne hud og trussekanter giver ham vand i øjnene:

"Jeg måtte vænne mig til at se piger med bare ben og måske også et par trusser i ny og næ, ellers blev jeg aldrig student".

For at vække deres interesse fortæller han, at han er adopteret, og at hans rigtige forældre bor i København, som han i øvrigt kender som sin egen bukselomme, og at politiet er efter dem.

Det giver succes, men nok er seksualiteten en vældig magtfaktor i Erlings søgen efter en voksenidentitet, men det er nysgerrigheden efter kunst og kultur også:

"For første gang siden jeg startede i gymnasiet, havde jeg mødt noget, som var mere spændende end nøgne pigeben og batikfarvede trusser. En jævnaldrende, som oprigtigt interesserede sig for litteratur, og som gad lytte til mig".

Hvad der kunne være blevet endnu en banal skildring af teenagerens "opfindelse" af seksualiteten, bliver her fremstillet som en - ganske vist ulige - kamp imellem intellekt og drift.

"Hjemmefra" er som nævnt en opbrudsroman. Dens meget tydelige præg af autofiktion kombineres med en fantasifuld humor, og jeg formoder, at den således er fuld af løgn; en absolut styrke.

Gram er hele tiden til stede med sine antydninger af årsagsforklaringer, men hvor byen i andre af Erling Jepsens bøger måske har for megen vægt (undskyld!), bliver den her en væsentlig kontrast til omverdenen - ikke mindst til de nådesløst realistiske scener fra et kollektiv på Vesterbro, hvor Erlings søster bor.

Desuden rummer bogen et fint billede af en tid, der som Erling skulle finde sine egne ben at stå på, en tid, som også havde brug for nødløgnen, dels for at distancere sig fra fortiden, dels for at forsvare sig selv imod sine potentielt farlige fejltagelser.

For Erling var sagen klar:

"Det var løgnen som satte mig fri. Fri til at være den, jeg inderst inde følte, jeg var".

Med "Hjemmefra" har forfatteren Erling Jepsen virkelig fundet sig selv. Erling Jepsen: "Hjemmefra". 256 sider. Gyldendal