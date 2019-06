Erhvervsredaktøren med kongetro topchefer i Sydkorea

Hvad får vi egentlig ud af vores kongehus, og er det overhovedet de mange skattekroner værd?

Den slags spørgsmål kan altid sætte gang i en god debat, og det er vel rimeligt at diskutere, om de kongelige højheder bidrager med andet end nytårstaler og glittede historier i ugebladene.

Avisen Danmark tog i sidste uge med kronprins Frederik og kronprinsesse Mary til Sydkorea, hvor parret stod i spidsen for en større erhvervsdelegation.

Vi ville gerne forstå, hvorfor virksomhederne står i kø for at komme med på disse ture, og vi ville opleve, hvad der egentlig foregår på et erhvervsfremstød med royal tilstedeværelse.

Og lad det være sagt med samme: Vi mødte ingen republikanere blandt de danske erhvervsfolk, der repræsenterede knap 50 virksomheder - lige fra A.P. Møller-Mærsk til mindre industrivirksomheder i provinsen.

Undervejs fik vi som det eneste medie et interview med kronprinsparret, der ellers kun stiller op til ultrakorte såkaldte doorstep-interviews på vej til eller fra et nyt punkt i programmet.

Interviewet, der både handler om danske virksomheders konkurrencefordele og det omsiggribende fokus på bæredygtighed kan læses i Deres avis i morgen, søndag.

Men vi afslører ikke noget ved at sige, at det kongelige program hen over tre dage i Seoul kunne tage pusten fra de fleste.

Kongehuset nikker selvfølgelig ja til programmet, men ellers stykkes det sammen i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og andre, der har interesser på spil i Sydkorea.

Intentionen fra erhvervslivets side er nem at gennemskue. Kronprinsparret skal optræde i så mange sammenhænge, som det overhovedet kan lade sig gøre. Flest mulige koreanske forretningsforbindelser skal opleve at have været i samme rum som de kongelige.

Efter et hurtigt snoreklip, en kort tale eller en lille gimmick er kronprinsen eller kronprinsessen hurtigt videre til det næste arrangement. Så er det op til de danske virksomheder at henlede koreanernes opmærksomhed på det, som det hele handler om: Danske produkter og serviceydelser, der kan eksporteres til det velstående østasiatiske vækstmarked.

Den kongelige tilstedeværelse har tydeligvis en næsten magisk effekt, og den er ekstra tydelig i Asien.

Danske erhvervsledere taler stadig henført om det officielle besøg i Japan i 2017, hvor 55 danske virksomheder var med. De danske og japanske kronprinspar har en god indbyrdes kemi, og det udløste en helt uventet situation: Efter mange års fravær fra rampelyset på grund af sygdom dukkede den japanske kronprinsesse Masako pludselig op til erhvervsfremstødets festmiddag og en række andre arrangementer.

De japanske gæster tabte efter sigende både næse og mund over det sjældne syn af deres kronprinsesse, som i øvrigt lige er blevet forfremmet til kejserinde af Japan.

Større bliver det ikke, og den slags oplevelser skaber relationer, der ifølge virksomhederne er svære at gøre op i penge. Men kronprinsesse Masakos tilstedeværelse har i hvert fald ikke skadet eksporten af svinekød og danske designmøbler til Japan.

Det er endnu for tidligt at opgøre værdien af erhvervsfremstødet i Sydkorea. Men de fremmødte danske virksomhedsledere virkede overordentligt tilfredse. Ingen koreansk forretningsforbindelse takker nej til et lille produktseminar fra en dansk virksomhed, hvis invitationen også omfatter en festmiddag med royal tilstedeværelse.

Debatten om kongehusets værdi for Danmark hører næppe op. Men hos eksportvirksomhederne er holdningen klar: Hvis vi ikke havde kongehuset, var vi nødt til at opfinde et.