Erhvervsredaktøren: Øl skal da brygges på vindmøllestrøm

Husker du Tuborg-reklamefilmen fra 1994?

En mand sætter sig ved et cafébord over for en lettere tilbageholdende kvinde, der drikker te. I takt med, at manden nyder sin øl, slår kvinden håret ud, blusen bliver nedringet og blikket intenst.

Kaos opstår, da øllen er drukket, for nu er kvinden tilbage i sit gamle jeg, og febrilsk bestiller manden endnu en Tuborg. Filmen er vist igen og igen i kavalkader over sjove reklamefilm.

Den er altså 25 år gammel og ville ikke være gangbar i dag. Tuborg ville blive mødt af både forargelse og forundring over, at man overhovedet kunne få idéen til en reklame med dette kvindesyn.

Men hvordan sælger man så øl i dag?

Traditionelt har ølreklamer været sjove eller flotte, skabt en stemning og forstærket den følelse, der kunne få os til at vælge den ene øl frem for den anden.

I 2019 er det anderledes. På store reklamer over alt i bybilledet fortæller Carlsberg om en nye emballage, der afløser den traditionelle plastikindpakning omkring seks dåseøl.

Carlsberg har en bæredygtighedsdirektør, der har været ude med nyheden om det treårige udviklingsarbejde, der har ført til plastikkens afløser: Et lille miljøvenligt klæbemateriale, der klæber øllene sammen til hinanden og sparer miljøet for en masse plastik.

Du skal altså vælge en Carlsberg frem for en Royal eller Vestfyen på grund af emballagen, ikke på grund af smagen eller den veneration, du måtte have for varemærket.

Trenden med bæredygtighed når dermed nye højder, og Carlsberg står ikke alene med dette paradigmeskifte inden for markedsføring.

I morgen, søndag, skal omkring 100 millioner amerikanere se Super Bowl-turneringen i amerikansk fodbold, og traditionen tro tiltrækker det nogle af virksomhederne bag de allerstørste forbrugsgoder i reklamepauserne.

Verdens største ølmærke Budweiser er også med i år med en 45 sekunder lang reklamefilm, som er sluppet ud på forhånd. En enkelt visning til det store tv-publikum koster adskillige millioner dollars, så det er ikke et sted, hvor man eksperimenterer. En tv-reklame under Super Bowl skal sidde lige i skabet.

Og hvad har Budweiser så valgt at profilere sig på i år?

Til tonerne af Bob Dylan-klassikeren "Blowin' in the Wind" ser man et par ølkuske og et ottespand heste føre en ølvogn over prærien. Pludselig opdager man, at vi i virkeligheden befinder os i en vindmøllepark med snurrende vinger, og teksten på skærmen lyder: "Vind har aldrig føltes bedre - nu brygget med vindkraft for en bedre fremtid".

Så er kapløbet i gang. Ølbrygning handler ikke længere om gamle brygger Jacobsen og hans gær. I avisen USA Today praler Budweiser med at være det første store ølmærke, der er brygget 100 procent på vindmøllestrøm fra Budweiser-bryggeriet Anheuser-Buschs egen vindmøllepark i Oklahoma.

Hvordan står det lige til hos Carlsberg? Nu er idéen med vindmøllerne ligesom taget, og en klat lim på en sixpack redder vel ikke verden.

Carlsberg er i gang. I 2017 lancerede bryggeriet et bæredygtighedsprogram med et mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2022, og der er jo lang tid til, hvis man sammenligner med Budweiser.

Manden fra Tuborg-reklamen i 1994 var nok ligeglad med, hvordan hans øl blev brygget, og det er nemt at trække på skulderen af, at den grønne dagsorden er nået til bryggerierne. Men reklamerne beror på grundige markedsanalyser, og vi er åbenbart nået dertil, at moderne forbrugere belønner de øl, der er brygget på vindmøllestrøm.