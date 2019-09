Erhvervsredaktøren: Her er Simon Kollerups store problem

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) gjorde det ikke nemt for sig selv, da han i søndags flagede et af sine vigtigste fokusområder over for avisen Danmarks læsere: Landdistrikterne.

Det skete i et stort interview, som han selv havde fået placeret i Vendsyssel for vitterligt at markere, at landets nye erhvervsminister ikke har tænkt sig at støve til på sit ministerkontor.

Men det skal blive spændende at se, om Kollerup er i stand til at levere substantielt indhold, der understøtter hans politiske holdning om at skabe større lighed for erhvervslivet i dette land.

For virksomheder i yderområder, vandkantsdanmark, landdistrikter og uden for de store byer har en fælles udfordring: Muligheden for at låne penge til udvikling.

Private har det samme problem. Det er svært at få et realkreditlån til et parcelhus i en landsby eller et nedlagt husmandsbrug derude, hvor man aldrig ser lyset fra en gadelygte.

Derfor læner Simon Kollerup sig ganske langt ud af vinduet, når han siger:

- At være socialdemokrat og at have landdistrikterne som mærkesag gør, at jeg på nogle punkter er klar til at gå relativt langt, fordi jeg ser det som et potentielt stort samfundsproblem, hvis Danmark knækker over, og vi får et delt Danmark.

Han anviser ingen løsninger, men vi kan holde ham op på, at der snart skal ske noget, hvis det reelt skal blive nemmere for en håndværksmester eller lille maskinfabrik at bygge en ny hal, skabe vækst og dermed flere arbejdspladser ude på landet.

Det er en opgave, som ingen har løst før, så det vil vitterligt ende i historiebøgerne, hvis Simon Kollerup får den finansielle sektor banket på plads.

For det er ikke blot hensynet til aktionærernes afkast, der forhindrer en bank i at være mere rundhåndet med pengene. Efter finanskrisen er bankerne omfattet af skrappe myndighedskrav til, hvordan de skal opgøre deres kreditrisiko, og her pynter det ikke med for mange usikre lån ude på landet. Det er faktisk Simon Kollerups ansvarsområde, men det er tvivlsomt, om han vil pille ved disse principper. Grundlæggende har vi lært, at det er bedst for samfundet at have robuste banker.

På samme vis er realkredit baseret på, at realkreditselskabet kan sælge obligationer til investorer, der får et begrænset afkast, fordi risikoen i dansk realkredit er meget lille. Derfor er der også regler for, hvordan man skal vurdere værdien af en ejendom, og det trækker ned, hvis liggetiden er høj i det samme område. De regler har været med til at skaffe os et bundsolidt realkreditsystem, som man misunder os ude i verden.

Mange har forsøgt at løse Simon Kollerups problem. Tænk hvis man kunne anskue det lige som en bilforsikring. Risikoen for at få sin bil brændt af på Nørrebro i København er større, end den er i Vestjylland. Men prisforskellen på forsikringen afspejler ikke fuldstændigt denne forskel. Bilejeren i Vestjylland betaler på solidarisk vis en smule for meget i bilforsikring for at hjælpe medborgeren på Nørrebro.

Ingen har anvist en brugbar model, der kan overføres til lånemarkedet. I foråret indgik bankernes brancheforening Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd en spændende alliance for netop at finde løsninger på problemet med finansiering uden for byerne.

Men løsningerne handlede ikke om, at den finansielle sektor skulle lave noget om. De to stærke aktører kunne kun nå frem til nogle håndtag, der kan drejes på for at skabe vækst og arbejdspladser - for eksempel et øget befordringsfradrag, færre omkostninger ved tvangsauktioner og den slags.

Imens kan virksomheder og borgere ude på landet rette blikket mod Simon Kollerup, der nu har været erhvervsminister i over to måneder. Han har lovet at strække sig langt for at finde en løsning.

Eksempler efterlyses: Har din virksomhed forgæves forsøgt at låne penge til udvikling uden for byerne? Skriv til Jens Bertelsen, jenbe@jfmedier.dk