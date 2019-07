- Netto mener ikke, at der er tale om en kopi. Hvad mener du?

Sådan stod der på de skilte, som keramikeren Anne Black tilbage i 2016 tavst holdt op foran skærmen i en film, der endte med at gå viralt. Hun viste et sæt med tre produkter, en hængepotte, en vase og en krukke med låg, som i løbet af 14 dage var blevet solgt som spotvarer i Netto.

I op mod 17.000 eksemplarer vel at mærke - og til 10 procent af den pris, som Anne Black tager for sine egne produkter.

Nu er discountkæden dømt for, at potter, vaser og krukker var kopier af Anne Blacks næsten tilsvarende designs, og Netto og leverandøren, Ronald A/S, skal betale 1,5 millioner kroner til keramikeren foruden en masse sagsomkostninger.

Det kom frem, da Sø- og Handelsretten satte et foreløbigt punktum i sagen før sommerferien. Foreløbigt. Nettos direktør, Michael Løve, var hurtigt ude at anke dommen, så den endelige afgørelse har lange udsigter.

- Vores bekymring er, at hvis man kan blive dømt for at have kopieret et så relativt almindeligt produkt som en hvid, cylinderformet vase lavet af keramik, så vil det i praksis være meget vanskeligt for butikker, der sælger brugskunst, at vide sig sikker på, at den type produkter, de sælger, ikke er en kopi, har Michael Løve sagt til TV2/Lorry.

Han står dog nogenlunde alene med det synspunkt, at Anne Blacks design er relativt almindeligt. Eksperter - og nu også dommerne i Sø- og Handelsretten - er enige om, at det skulle være et pudsigt tilfælde, hvis man kunne skabe tre så ens produkter uden at have kendskab til originalerne fra Anne Black.

Retssagen er interessant, for det er usædvanligt at få tilkendt en erstatning på 1,5 millioner kroner i den slags sager. Normalt vil man gå efter, om ofret i sagen kan dokumentere et tab, fordi man er blevet udsat for plagiat.

Det kan Anne Black, for de kopierede produkter udgjorde en stor del af hendes sortiment i 2016, og salget faldt drastisk bagefter.

Men domstolen anerkender også, at sagen har skadet Anne Blacks navn. Forbrugere er gået i Netto og har tænkt, at Anne Black nok har solgt et restlager til discountkæden. Den slags er enormt skadeligt for en anerkendt designer. Pludselig bliver der længere mellem dem, der vil give 350 kroner for en hængekrukke, som de - måske - kan købe senere for 39 kroner i Netto.

Netto, der ligesom Bilka og Føtex er ejet af Salling Group, har erkendt at have en dårlig sag. Sidste år tilbød koncernen et forlig, som blev afvist af Anne Black. Salling Group er sikkert også opmærksom på, at virksomheder med milliardomsætning typisk får tæsk, hvis de knægter små selvstændige erhvervsdrivende som eksempelvis Anne Black.

Det er sikkert derfor, at Michael Løve ikke blot vil forsvare sin egen ret, men "tager en for holdet". Han anker sagen for at hjælpe alle, må vi forstå. Også de små brugskunstbutikker, der kan komme i klemme, hvis Anne Black-dommen står til troende.

Man kunne også lade Anne Black og hendes designbutik være i fred. Det er nemlig ikke første gang, at discountkæden er på kant med Anne Blacks design. I 2004 lykkedes det kæden at indgå et forlig med keramikeren i en anden sag.

Et fint udfald vil være, hvis indkøbschefen i Netto fremover gør sig umage på indkøbsturen til Kina og vælger varer, der er unikke - for Netto.