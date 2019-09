Erhvervsredaktøren: Er din kommune klar, hvis du får brug for det?

Jublende borgmestre og erhvervschefer, kage på rådhuset og store pralende skilte ved indfaldsvejene.

Offentliggørelsen af Dansk Industris årlige måling af erhvervsklimaet er svær at overse ude i de kommuner, der ligger lunt i undersøgelsen - eller i det mindste har taget nogle vederkvægende skridt op ad ranglisten.

Anderledes ser det ud i de kommuner, der notorisk får dårlige placeringer. Københavns Kommune ligner en katastrofe i den henseende, som hovedstaden ligger der med sin 89. plads ud af 93 kommuner, der indgår i undersøgelsen.

Men der er også mange andre kommuner, der har et forklaringsproblem, for DI-undersøgelsen, der fik god plads her i avisen i tirsdags, bliver åbenlyst taget alvorligt ude på borgmesterkontorerne.

Noget tyder da også på, at der er andre end politikere, der nærlæser undersøgelsens resultater. Det samme gør man ude i virksomhederne, der løbende skal overveje, om de bor det rette sted.

Dansk Industri har sammen med tænketanken Kraka gravet dybt i tidligere års undersøgelser af erhvervsklimaet, og konklusionen er klar: Tilfredsheden med kommunen er ikke ligegyldig. Hvorfor skal man tåle at bo i en kommune, der har langsom sagsbehandling, ikke prioriterer infrastrukturen eller bare er svær at komme i kontakt med?

Tallene viser, at de utilfredse virksomheder i højere grad flytter kommune end de tilfredse. Dermed har det også negative økonomiske konsekvenser for en kommune, hvis den skaber ringe vilkår for virksomhederne. Omvendt har det en positiv effekt på antallet af job og dermed skatteindtægter i kommunen, hvis man skaber en god service og gode økonomiske, administrative og praktiske forhold for virksomhederne.

Lobbyisterne i DI og Kraka-tænketanken er også nået frem til, at virksomhedernes tilfredshed med kommunen hovedsageligt er afhængig af indikatorer inden for to kategorier: Det målbare og ja, lad os bare kalde det de "bløde" emner.

Til de målbare hører skatter, uddannelse, arbejdskraft og sagsbehandling, som man kan lave statistikker på. Blandt de hårde fakta er det ifølge undersøgelsen især skatter, grundskyld og dækningsafgift, som har stor effekt, hvis kommunerne vil have virksomhederne til at stemme en kommune højere op på ranglisten i den årlige erhvervsklimamåling.

Som eksempel kan det måles, at en reduktion i grundskylden på syv promillepoint er forbundet med en stigning i tilfredsheden på godt fire procent. Det svarer til, at en gennemsnitlig kommune i 2016 ville rykke fra en midterplacering og direkte ind i top-20, når det gælder spørgsmålet om virksomhedernes overordnede tilfredshed med erhvervsklimaet. En sænkning af den forhadte dækningsafgift er ifølge regnemaskinerne forbundet med en næsten lige så stor ændring i tilfredsheden.

Og så er der de mere bløde faktorer som dialog med kommunen, kommunikation fra kommunen og den politiske prioritering af erhvervslivet.

Man kan nemlig også blive populær på at være tilgængelig og give virksomhederne indtryk af, at de bliver hørt og ikke er til ulejlighed. I vinderkommunen Ikast-Brande har man den holdning, at ingen virksomhedsleder skal ringe forgæves, selv om han eller hun ikke lige får fat i den rigtige medarbejder i første hug.

I yderste tilfælde kan man bare ringe til borgmesteren Ib Lauritsen (V). For som han sagde her i avisen i tirsdags:

- Hvis man render i noget, så er der ikke langt til mit telefonnummer.