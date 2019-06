Erhvervsredaktøren: Da erhvervslivet overtog Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er i fuld gang, men hvor fedt er det egentlig i år?

Regeringsforhandlingerne er i gang, så enten har politikerne fra rød blok ikke rigtig tid til at mingle rundt på klippeøen, eller de er varsomme med at tale over sig, mens partilederne forhandler hjemme på Christiansborg.

De gamle regeringspartier har pludselig fået god tid, men uanset partifarve er de fleste politikere udmattede efter en lang valgkamp.

Til gengæld holder erhvervslivet en fest.

Årets program er fyldt med topchefer fra de store virksomheder, der diskuterer med hinanden og med spindoktorer og meningsdannere fra interesseorganisationerne.

Kommunikationsbureauet Radius, der befinder sig i en branche med kronede dage på Folkemødet, har gjort status. Bureauet har i år talt 279 topchefer, der dukker op til Folkemødet, og det er 64 administrerende direktører flere end sidste år.

Og når topchefen har meldt sin ankomst, bliver der ikke sparet på noget. De store, danske virksomheder investerer millioner af kroner i at fremme deres budskaber.

Sidste år blev det ganske vist for meget for Landbrug & Fødevarer, og i år har landmændenes magtfulde lobbyorganisation derfor droppet sit sædvanlige store telt i Allinge med tv-kokke og kendisser på scenen. Et setup, der kostede organisationen op mod to millioner kroner om året.

Mange andre virksomheder holder fast, og det kan der være mange grunde til. Ved at læse programmet kan man se en pudsig fællesnævner: Hvis man har et særligt behov for at tale om etik, er Folkemødet det rigtige sted.

Vi hæfter os ved, at Danske Bank omfavner Folkemødet med intet mindre end 10 arrangementer i år, hvor topfolk fra landets største finansielle virksomhed griber en mikrofon.

Mest profileret var et møde fredag, hvor Danske Banks nytiltrådte topchef, Chris Vogelzang, stillede op sammen med bankens bestyrelsesformand, Karsten Dybvad. Mens Dybvad har sommerhus på Bornholm, var hollandske Vogelzang mere på udebane. Topchefen blev fløjet ind for mindre end to uger siden til et af landets vanskeligste job i en bank, der hjemsøges af en hvidvaskskandale i verdensklasse.

Jyske Banks topchef, Anders Dam, stiller op hele tre gange i år for at tale om den manglende tillid til bankerne.

Apropos etik stillede redningskoncernen Falcks topchef, Jacob Riis, modigt op torsdag for at tale om ansvar i danske virksomheder. Det havde en klar reference til Falcks konkurrenceskadelige opførsel over for lille Bios, der tillod sig at snuppe ambulancekørslen i Syddanmark for næsen af Falck.

På mandag kan virksomhederne så gøre regnestykket op: Fik man tilstrækkelig opmærksomhed, som kan retfærdiggøre de store investeringer i telte, scener, kendishonorarer, lydanlæg, overnatning og transport til massevis af medarbejdere?

En joker i den opgørelse er de skjulte møder, hvor ihærdige kommunikationsbureauer bringer topchefer og toppolitikere, topembedsmænd eller topfolk fra organisationerne sammen over et godt måltid et sted på Bornholm.

Når det lykkes, og man får lov at præsentere sine dagsordener for ellers utilnærmelige nøglepersoner, kan rejsen til Folkemødet hurtigt være tjent hjem.

Det er måske ikke så folkeligt. Men om et år gentager det hele sig igen.