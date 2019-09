Erhvervsminister: Vi vil gå langt for at undgå et Danmark, der knækker over

Simon Kollerup varsler en langt større indsats for at hjælpe virksomheder uden for de store byer med at skaffe banklån. Avisen Danmark mødte ham på en virksomhed langt væk fra København.

Han har insisteret på, at interviewet skal foregå langt væk fra hans kontor på Slotsholmen i København. Derfor sidder vi nu i et køligt mødelokale i vaskerivirksomhedens hovedkontor syd for Hjørring.

Men Jørgen Rasmussens bemærkning falder på stengrund, for det er ikke temaet for dagens besøg. Og arveafgiften hører i øvrigt hjemme under Simon Kollerups kollega, skatteminister Morten Bødskov (S).

Vaskeridirektøren, Jørgen Rasmussen, lader ganske vist en bemærkning falde om, at han har nået at gennemføre sit generationsskifte i tide, så hans tre børn i dag ejer det landsdækkende vaskeri. Den nye, røde regering er varslet en forhøjelse af arveafgiften, og det har straks udløst skarp kritik fra mange af landets familieejede virksomheder, der frygter at blive drænet for kapital.

Her mener han også, at der er masser af borgere at betjene, for ministeren ser et uforløst potentiale i yderkanterne.

- Vi skal se bredt på rammevilkårene for virksomheder i landdistrikterne. Derfor har jeg også gjort en dyd ud af min egen baggrund. Jeg er en erhvervsminister, der har mine rødder dybt forankret i mulden i Thy, som er den valgkreds inden for Danmarks grænser, der er længst væk fra København, siger Simon Kollerup.

Faktisk er landdistrikterne det ene ud af tre hovedfokusområder, som han vil kæmpe for som minister. De to andre er den grønne omstilling, der skal skabe et erhvervseventyr for danske virksomheder, samt hans forestilling om en samfundskontrakt, der belønner virksomheder, der opfører sig ansvarligt - og lader hammeren falde over banker, der ser igennem fingrene med hvidvask, og kviklånsselskaber.

Erhvervsorganisationen SMVdanmark offentliggjorde i foråret en undersøgelse, der viste, at hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed, der sidste år ansøgte om lån eller kassekredit i banken, fik et nej. Det skete på trods af, at det var sunde virksomheder, hvor 82 pct. havde haft overskud i de to forudgående år.

- Jeg er meget optaget af adgangen til finansiering. Jeg har ikke de vises sten til at løse det, men jeg registrerer det som en problemstilling, som vi skal tage alvorligt politisk. Det kommer vi også til at gøre, siger Simon Kollerup.

- Det er en sammenblanding af det hele, og det er et irriterende svar at få som journalist. Men jeg tror, at det er virkeligheden. Erhvervsstrukturen i landdistrikterne er domineret af, at der er mange små og mellemstore virksomheder, og derfor er der ikke et enkeltstående tema, som går igen, siger Simon Kollerup.

Svært at finde løsning

Især uden for storbyerne synes det svært for virksomheder at få adgang til kassekreditter og realkreditlån, men det er tilsvarende svært at finde en løsning. Hvis staten tvinger bankerne til at lempe på kravene, tvinger man samtidig bankerne til at løbe en risiko, der kan koste dem dyrebare tab.

- Der er ingen tvivl om, at det er svært. Men jeg kan se, at der er sket for lidt fra den tidligere regerings side. Derfor vil jeg løfte fokus på adgang til finansiering i landdistrikterne. Det er et uløst problem, som vi har arvet, og det rykker op på min liste blandt de tre hovedtemaer, som jeg som erhvervsminister har mit blik rettet på, siger Simon Kollerup.

Vil du på grund af din partifarve gå længere end den tidligere regering i, hvad man kan forpligte finanssektoren til, for at hjælpe en maskinfabrik eller en håndværksmester til at låne penge?

- Jeg vil ikke sidde i dag og lægge mig fast på, hvor løsningen skal falde. Om det er den vej, du skitserer, eller om man kan gøre noget andet. Jeg vil ikke gøre det dumt. Jeg vil gøre det klogt, for det betyder meget for mig, og jeg ved, at det betyder meget for mennesker, der gerne vil drive virksomhed i yderområderne, siger Simon Kollerup.

I det 18 sider lange såkaldte forståelsespapir, som regeringen og dens støttepartier bygger deres samarbejde på, er erhvervslivet kun nævnt i få vendinger. Et enkelt sted hedder det sig, at regeringen skal undersøge problemet med at opnå realkreditlån i landdistrikterne.