Erhvervsminister: Fodslæbende rederier skal hjælpes på rette vej

Danske rederier skal have tårnhøje ambitioner for bæredygtighed, mener den nye erhvervsminister Simon Kollerup. Ellers står regeringen klar med "hjælp"

Talerne handler om mangeårige maritime vækstplaner, der fra regeringer under både socialdemokratisk og borgerlig ledelse har gjort det gunstigt for rederierne at udvide deres flåder. Om rammevilkår, der har gjort det attraktivt at registrere skibe under dansk flag - selvom femtepladsen er opnået med skibe, der enten sejler under danske eller udenlandske flag.

Mødet er sat i stand for at fejre, at Danmark nu er kravlet op på en femteplads på listen over verdens største handelsflåder. Det er kun halvandet år siden, at Danmark overhalede Tyskland på sjettepladsen, og nu har vores gamle søfartsnation også overhalet USA.

- Det er fascinerende. Vi står på et af verdens største fartøjer, og så kan man styre det hele med et joystick, der er mindre end dem på de fleste spillekonsoller, siger Simon Kollerup.

Vækst: Et drenget smil breder sig i ansigtet på Danmarks nye erhvervsminister Simon Kollerup (S), der er steget til vejrs på et af verdens største containerskibe, Milan Mærsk.

Ja-hatten på

Men regeringens grønne profil kommer hurtigt til at stjæle opmærksomheden fra de globale lister. Selvom skibstrafikken er ansvarlig for en betydelig klimabelastning, havde Simon Kollerup ja-hatten på og roste erhvervet for en stribe grønne initiativer.

- Sagt lidt malerisk: Vi er klar til at rulle den røde løber ud for det blå Danmark, særligt til at løfte de grønne ambitioner, siger han.

Bagefter uddybede ministeren over for avisen Danmark, at han især er imponeret over Mærsk, der har sat et mål om at være fuldstændigt CO2-neutral i 2050. Til sammenligning har landene bag den internationale søfartsorganisation IMO aftalt at halvere udledningen af drivhusgasser fra shipping i 2050.

- Det er vigtigt, at man har høje ambitioner, for jeg tror på, at den grønne omstilling er vejen frem. Det er et vigtigt bidrag til, at vi kan give generationerne efter os en klode, som er mindst lige så god som den, vi selv har overtaget, siger Simon Kollerup.

Nu er Mærsk gået foran, men hvad med rederier, der er mere fodslæbende i forhold til bæredygtighed?

- Jeg siger bare helt stilfærdigt, at når man løfter sit samfundsansvar og har høje ambitioner, så har man automatisk budt sig selv ind til et samarbejde med mig som minister. Er man alt for fodslæbende, eller bryder den samfundskontrakt, som findes mellem erhvervslivet og samfundet i øvrigt, så er det en anden situation. Så er vi ikke bange for at hjælpe dem på den rette vej, siger Simon Kollerup.

Han kom ikke nærmere ind på, hvilke virkemidler regeringen vil bruge for at hjælpe rederierne med at forstå tyngden af de klimaambitioner, som skal præge Danmark i de kommende år.

- Jeg ser på branchen bredt, men jeg ser Mærsk som et fyrtårn i Danmark og på den internationale scene, fordi man er gået meget længere, end IMO har sat af målsætninger, lød det fra ministeren.