Fremstød: Det handler om eksportkroner og danske arbejdspladser, når kronprinsparret turnerer rundt i et hektisk program i Sydkorea.

Det lægger erhvervslivet ikke skjul på, og derfor var næsten 50 danske virksomheder med på det store officielle besøg, som hen over tre dage blev gennemført i landets hovedstad Seoul.

- Det er et stort og veludviklet marked med mange mennesker og med et velstandsniveau, der minder om det, vi har i Danmark. De efterspørger mange af de samme løsninger og produkter, som vi har, siger Thomas Bustrup, direktør i Dansk Industri.

Erhvervsorganisationen har været med til at planlægge de mange aktiviteter, der følger med besøget. Kronprinsparret stiller sig til rådighed, og så handler det bare om, at flest mulige koreanere oplever at være i samme rum som de kongelige gæster fra det fjerne Danmark.

- I bund og grund bruger vi sådan et officielt besøg til at kreere så mange platforme som muligt, hvor virksomhederne kan mødes med nye eller eksisterende partnere. Det kræver hårdt arbejde og at de får inviteret de rigtige mennesker til at komme til vores arrangementer, siger Thomas Bustrup.

Han mener ikke, at man kan overvurdere betydningen af den kongelige deltagelse.

- For en virksomhed, der allerede er til stede på det koreanske marked, betyder det meget for koreanerne at se, at den danske virksomhed er en del af en officiel erhvervsdelegation fra Danmark. Vi tager tit af sted uden at have så fine deltagere, som kronprinsparret er, men for koreanerne har det en kæmpestor betydning, at de er med, siger Thomas Bustrup.