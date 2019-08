Erhvervshuse skal blive skarpe på regionale forskelle

- Spredningen er god med med seks erhvervshuse og nogle satellitter, for der er forskel på virksomhederne. Det enkelte erhvervshus skal blive opmærksom på, hvad regionens virksomheder efterspørger og ikke gå efter en one size fits all , siger Kent Damsgaard.

Erhvervshusene afløste i januar de tidligere væksthuse som centrale punkter i et forenklet erhvervsfremmesystem. Ifølge direktør Kent Damsgaard fra Dansk Industri er det nu tid til, at erhvervshusene bliver klare i deres tilbud til virksomhederne.

- Der er kæmpe forskel fra tidligere, hvor vi havde væksthuse, som tog sig af vækstvirksomheder, kommunale erhvervshuse til det brede og et sammensurium af strategier og projekter. Virksomheder kunne gå med den samme problemstilling til fem steder uden at finde eksperter. Nu ved man som virksomhed, at du kan møde ekspertisen i erhvervshusene. Derfor skal de også vide, hvad de har på hylderne. Den enkelte kommune skal vide, hvad de kan bygge bro til, forklarer Kent Damsgaard.

De seks erhvervshuse i blandt andet Odense, Vojens og Aarhus har lige så mange filialer, og årets første måneder er gået med at få bestyrelser, organisationer og drift på plads. Resten af 2019 skal erhvervshusene ifølge Kent Damsgaard bruge tiden på at målrette deres indhold og blive skarpe på at få varerne kommunikeret i et klart sprog. Det er afgørende med den nye struktur.

Nul fluffy strategier

Undersøgelsen viser, at mindre virksomheder med under 20 medarbejdere - som beskæftiger langt de fleste mennesker i Danmark - benytter erhvervshusene i langt mindre grad end mellemstore og store virksomheder.

- Opgaven er nu at få fat i de små virksomheder, kommunikere i øjenhøjde uden fluffy strategier og engelske ord for at vise, hvad man helt konkret kan tilbyde. En virksomhed med 80 ansatte har specialister, mens ejerledere i små virksomheder er dygtige til deres felt, men kan mangle overblik. De har måske heller ikke det sprog, som erhvervshusene har, så herfra må man bruge et sprog, som virksomhederne forstår, fastslår Kent Damsgaard.

Undersøgelsen viser en klart større efterspørgsel på råd om digitalisering af forretningen og eksport blandt virksomhederne i Midtjylland i forhold til virksomhederne på Sjælland, hvor kun syv procent vil prioritere dette emne hos erhvervshusene i Sorø og København.

Ifølge Kent Damsgaard handler det ikke om, at virksomhederne på Sjælland i mindre grad end de jyske og fynske har behov for at vokse eller eksportere til et nyt land.

- Vores undersøgelse viser, at man skal møde virksomhederne et helt andet sted på Sjælland end i Midtjylland, hvor man bare står klar til at tage imod rådgivning af høj kvalitet, som har værdi for virksomheden. Der er meget mere eksport, mens andre steder svarer så lavt, at virksomhederne kan have opgivet at få rådgivning - og så skal man forløse et potentiale, vurderer Kent Damsgaard.