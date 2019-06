Er du klimahelt, fordi du er blevet veganer?

Vegansk: Mange veganere og vegetarer kan med deres beslutning om at spise fortrinsvis vegetabilsk have fået en overbevisning om, at de samtidig gør noget godt for klimaet. Nok har man fravalgt kød, men hvad har man valgt til?

Der er sket et boom i antallet af veganere og vegetarer og dermed også i mængden af nye veganske fødevareprodukter. Men kigger man efter på indholdet i produkterne, findes der oftest ingredienser, som er hentet hjem fra hele verden, og som dermed bidrager til en unødvendig klimabelastning gennem produktion, håndtering, pakning, transport, opbevaring osv. Hvor meget trækker en liter ris- eller sojadrik på klimakontoen? Hvad med quinoa og chiafrø?

Alle bør gå i dybden med deres beslutninger, fordi det ikke blot er et spørgsmål om at tilegne sig en trendy "etiket". At være veganer eller vegetar kan være udmærket set ud fra et dyreetisk synspunkt, men det er ikke automatisk synonymt med klimabevidst. At være altspisende er tilsvarende ikke synonymt med klimasvin.

For en klimabevidst, som stræber efter mindst mulig klima- og miljøbelastning, er det den bedste løsning at producere samt handle lokalt og i sæson. Med lokalt mener jeg naturligvis ikke kun at handle ind i det nærmeste supermarked. Også selve produktionen af fødevarerne bør være så lokal som muligt.

Handel med lokalt producerede naturlige råvarer kan etableres via kunde-bonde fællesskaber og by-landaftaler. Og som supplement dyrker du selv dine grøntsager i alt, hvad der er muligt, på altanen, i baghaven og på fællesarealer. Dette betyder så også, at en beslutning om at være klimahelt, indebærer et farvel til udenlandsk frugt og grønt, udenlandske soja- og kornprodukter, ris, eksotiske krydderier, kaffe, nye kartofler fra Egypten mm.

Er du villig til det for klimaets skyld?

De selvforsynende familier er de største klimahelte uanset kostretning, og det er det selvforsynende princip, vi som individer, som lokalsamfund og som land bør stræbe efter - for klimaets skyld.