Er din modstand mod minister Mogensen for at passe på hende og barnet - eller?

Forståelse: Kære Uffe Clausen. For at jeg helt rigtigt kan forstå, hvad dit indlæg om Joy Mogensen forleden i avisen Danmark handler om, håber jeg, det er ok, at jeg stiller dig et par spørgsmål. Er din ambition med indlægget at passe på Joy Mogensen og det ufødte barn? Eller er det mere sådan, at hvis nu bare Joy Mogensen gjorde, som du synes hun skulle gøre, så ville det være nemmere og mere behageligt at være dig?

Jeg er helt enig med dig i, at det er vigtigt med gode samfundsrollemodeller. Men hvad er definitionen på en god samfundsrollemodel? Er det en, som går efter bolden? Eller en, som går efter manden, som i dette tilfælde er kvinden? Som du selv skriver, så er Joy Mogensen en dygtig og ambitiøs kvinde. Jeg tænker derfor, at Joy Mogensen har en rimelig god ide om, hvordan hun vil håndtere sit og mener egentlig ikke, at der er umiddelbar grund til bekymring her. Om kvinder der kan og vil alt, er på grænsen til det umenneskelige, må afhænge af øjnene, der ser.

I min verden er det at kunne og ville alt en form for menneskelig drivkraft, som både mænd og kvinder kan være i besiddelse af.

Kære Uffe Clausen: Du satte tanker i gang og gav mig inspiration til at skrive. Tak for det.