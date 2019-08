Er det ikke for hurtigt at afskrive Kristian Jensen?

Debat: 12. august bringer Avisen Danmark et indlæg af Uffe Clausen, hvor han på vanlig vis nedgør personer, der har en anden opfattelse end ham. Han argumenterer ikke imod personens synspunkter, han forsøger blot at foretage et karaktermord på personen.

I det aktuelle indlæg er det Britta Schall-Holberg, det går ud over. Hendes "forbrydelse" er, at hun har appelleret for mere anstændighed i Venstres politik og en besinden-sig-på Venstres grundholdninger. Og det er selvfølgelig slemt, hvis man har lagt sit lod hos Venstres nuværende formand og hans støtters politiske kompas. Men det kan jo være, at Britta Schall Holbergs mange appeller kommer til at bære frugt.

Uden at være venstrekvinde undrer det mig meget, at politiske kommentatorer og medier har så travlt med at fokusere på, at Kristian Jensen blev sat på plads, og nærmest afskriver ham både som næstformand og kommende formand. Så har man ikke hørt ordentlig efter.

Kristian Jensen sagde på pressemødet efter sommergruppemødet, at han beklagede, at hans politiske analyse blev offentliggjort i Berlingske og ikke først overfor gruppen. Han afsværgede ikke sin politiske analyse, som jo reelt var et angreb på dels den kurs, Venstres formand havde lagt og dels en påpegning af, af Venstres formand havde været illoyal mod sin næstformand ved ikke at inddrage ham i den politiske kovending under valgkampen.

Når han ikke afsværger sin analyse, så er det vel, fordi den har vundet genklang hos en stor del af Venstres folketingsgruppe. Det støttes af, at da Bertel Haarder bliver bedt om at forholde sig til Claus Hjort Frederiksens krav om Kristians Jensens afgang som næstformand, udtaler, at det slet ikke var gruppens konklusion. Læg hertil, at Venstres formand ikke kunne få sin kandidat til gruppenæstformand valgt.

Hele Claus Hjort Frederiksens ageren umiddelbart efter sommergruppemødet - og her efterfølgende, hvor han er voldsomt illoyal mod Kristian Jensen, og formentlig også mod flertallet i folketingsgruppen, er jo er forsøg på at erobre den offentlige dagsorden i Venstres bagland, så diskussionen alene skal have fokus på udskiftningen af næstformanden og ikke formanden.

Gad vide om han lykkes med det?