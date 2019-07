Er det blevet for let at blive opstillet til Folketinget?

Debat: Folketingsvalget udstillede store problemer med måden, hvorpå man som nyt parti kan indsamle vælgererklæringer for at blive opstillet til Folketinget.

Både Klaus Riskær Pedersen og Rasmus Paludans Stram Kurs opnåede som bekendt at indsamle vælgererklæringer nok til at blive opstillet til Folketinget. Ud over, at hverken Riskær eller Paludan blev valgt, havde de to partier det til fælles, at de snød med erklæringerne, som blev indsamlet i strid med reglerne, uden at det havde nogen som helst konsekvenser. Det er jo helt til grin, at man på den måde bare kan se højt og flot på loven. Og det er helt absurd, at Paludan og Riskær kan se frem til at blive forgyldt med millioner af kroner fra staten de næste fire år bl.a. på baggrund af vælgererklæringer, der aldrig burde have været godkendt.

I dag er reglerne sådan, at der er indlagt en betænkningstid, så der skal gå syv dage mellem, man afgiver en vælgererklæring og man kan bekræfte den med brug af NemId. Det er ganske fornuftigt, at man på den måde lige får lejlighed til at tænke sig om en ekstra gang. Men betænkningsperioden bliver jo helt og aldeles indholdsløs, når partierne bare kan ignorere den. Da svindlen blev kendt, forklarede Økonomi- og indenrigsministeriet, at man ingen sanktionsmuligheder havde.

Det er i sig selv bizart, at man tilsyneladende har fået lavet en lov, som det ingen konsekvenser har at bryde. Endnu mere grotesk bliver det dog, når juridiske eksperter, bl.a. en tidligere højesteretsdommer, efter valget konkluderer, at ministeriet sagtens kunne have grebet ind og have erklæret vælgererklæringer, der var indsamlet i strid med reglerne, for ugyldige. Det er ærligt langt ude. Det er jo vores demokrati, vi taler om.

Nu står vi så i den situation, at to partier, som vælgerne ikke ville have i Folketinget, i de kommende år kan se frem til at modtage millioner af kroner i tilskud. Rasmus Paludan har allerede tilkendegivet, at han bl.a. vil bruge pengene til at udbetale løn til sig selv. Kan det virkelig være meningen? Jeg synes ærligt talt, at det er på tide at give reglerne et grundigt eftersyn, så vi kan få ryddet ud i de værste tåbeligheder.

I Danmark har vi en spærregrænse på 2 procent, som betyder, at det - sammenlignet med mange andre lande - er forholdsvist nemt at stifte et nyt parti og blive opstillet og valgt til Folketinget, hvis man har en sag og et politisk program, som en tilpas stor del af danskerne bakker op om. Sådan skal det være. Den proces har jeg selv været igennem for at få Dansk Folkeparti opstillet til Folketinget.

Men det kan altså også blive for let. Det synes jeg, at forløbet med Riskær og Paludan udstiller. Vi risikerer, at vi til næste folketingsvalg ender med en alenlang stemmeseddel. Det er ikke svært at forestille sig, at kendisser eller personer med en populær facebookgruppe hurtigt kan komme på stemmesedlen. Er det virkelig det, vi ønsker?