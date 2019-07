Enorm flamingo vækker opsigt: Er det verdens største badedyr?

En umådelig stor pink flamingo vækker lige for tiden opsigt på strande i Sønderjylland.

Aabenraa: Det dansker sommervejr er over os, og hedebølgen har de seneste dage ramt det danske land.

Det får naturligt mange danskere til at valfarte til strande rundt omkring i landet.

Men i og omkring Aabenraa kigger mange lige en ekstra gang - både på strandene og på vejene. En lille gruppe unge har nemlig investeret i et badedyr, der er lidt ud over det sædvandlige:

En stor, pink flamingo, og den tangerer muligvis til at være blandt verdens største.

Den vækker hvert fald stor opsigt på flere strande i Aabenraa, og når den transporteres til og fra stranden.

JydskeVestkysten mødte den store flamingo sidst på eftermiddagen torsdag ved en hæveautomat midt i Aabenraa, og da var den på vej til Aabæk Strand tæt ved Aabenraa. Om onsdagen vakte den opsigt på Sønderstrand i Aabenraa, og ejerne fortæller, at alle bare vil have et billede af den.

Det tager intet mindre end en time med en kompressor at få luft nok i flamingoen, men så er der også plads til omkring 10 voksne. Det er i hvert fald rekorden indtil videre.

Flamingoen er købt i Citti-Park i Flensborg. Normalprisen er 400 euro, men det lykkedes ejerne at få den ned på 180 euro.