En strid om ord: Ghetto eller parallelsamfund

Ghetto: Den nye boligminister Kåre Dybvad vil ikke bruge ordet ghetto om en bydel med bl.a. høj ledighed og lavt uddannelsesniveau. Jeg synes heller ikke, ordet ghetto er godt, men Dybvads udtryk, "udsat boligområde", er ikke bedre.

I sommeren 2000 var jeg i Watts, Los Angeles' sorte ghetto. I august 1965 var bydelen eksploderet i et blodigt oprør over politiets voldsomme anholdelse af en ung sort mand.

Under en gåtur i Watts kom en stor, høj sort mand gående imod mig på fortovet. "Modig" som jeg er, fortrak jeg helt "naturligt" til modsatte fortov, skønt den sorte mand nok ikke havde stukket en kniv i mig, idet jeg passerede ham. Men stenene, store sorte drenge kastede efter mig, var virkelige.

Hvorfor findes der sorte ghettoer i USA? Fordi de sorte ønsker at bo for sig selv? Eller fordi andre amerikanere ikke vil bo sammen med dem? Svaret ligger måske midt imellem.

"Ghetto" er ikke en dækkende betegnelse for Vollsmose m.v. Selv om høj ledighed og lavt uddannelsesniveau også kendetegner Vollsmose, er Watts anderledes, da beboerne er efterkommere af afrikanske slaver, dvs. af folk tvunget til USA, mens beboerne i Vollsmose mestendels er mennesker, der frivilligt er indvandet fra Mellemøsten.

Jeg foretrækker udtrykket "parallelsamfund" om bebyggelser som Gellerup og Vollsmose, da de udover høj arbejdsløshed og lavt uddannelsesniveau er kendetegnet ved et ulige forhold mellem kønnene, arrangerede giftermål, egne love og regler, et element af fællesopdragelse, social kontrol, vold, ære og skam.

For en god ordens skyld skal tilføjes, at de fleste i parallelsamfundene nok lever liv, som de fleste danskere lever dem. Kun et betragteligt mindretal lever et parallelt liv.