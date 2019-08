En smuk tanke er endt som en papirtiger

Debat: Når fru Petersen bliver indlagt på sygehuset i Esbjerg, er Esbjerg Kommune, som hun bor i, med til at finansiere hendes indlæggelse via den såkaldte kommunale medfinansiering. Esbjerg Kommune er på samme måde med til at finansiere udgiften, når fru Petersen er hos sin praktiserende læge, tandlæge osv.

Den kommunale medfinansiering er smukt tænkt.

Tanken er, at kommunerne - og her i vores eksempel Esbjerg Kommune - skal betale mindre i kommunal medfinansiering, når kommunen bruger penge på at oprette akutpladser på de lokale plejecentre og dermed forebygger, at fru Petersen bliver indlagt på sygehuset i Esbjerg.

Men sådan virker medfinansieringen desværre ikke i dag. Det er staten, der har ansvaret for at udregne størrelsen af den kommunale medfinansiering, og det er kun Staten, der har adgang til det regnestykke. I dag har medfinansieringen udviklet sig til at være så kompliceret, at ingen kan gennemskue det - hverken kommunerne, regionerne eller Staten selv.

Esbjerg Kommune oplever derfor i praksis ingen sammenhæng mellem den kommunale medfinansiering, kommunen betaler, og de lokale initiativer kommunen har sat i værk for at forebygge indlæggelser på sygehuset. Som det er i dag, påvirkes medfinansieringen langt mere af en række tekniske forhold, som f.eks. sygehusenes registreringspraksis, ændringer i DRG-systemet og indførelsen af nyt landspatientregister.

Logikken om, at investering i bedre forebyggelse og pleje skulle føre til reduceret medfinansiering virker altså ikke, og systemet er endt som en bureaukratisk papirtiger, der skaber stor usikkerhed om budgetterne i kommunerne.

Det er ikke småpenge, vi taler om. De 98 danske kommuner medfinansierer 20 mia. kroner hvert eneste år.

Modellen har gennem årene løbende været i skudlinjen. Selvom modellen er justeret et par gange undervejs, har det ikke løst de grundlæggende problemer.

I foråret blussede diskussionen igen op blandt kommunerne i Region Syddanmark, hvor flere havde udsigt til markante millionudgifter. Efter længere tids debat og henvendelser fra borgmestrene om uforklarlig vækst og uigennemskuelige regninger, besluttede den daværende sundhedsminister i februar at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019 og i øvrigt sætte gang i en analyse af ordningen.

Vi venter stadig på resultatet af analysen, men mens vi venter, kan man håbe på at det endelig er blevet tid til et opgør med en meget bureaukratisk model, som tydeligvis ikke virker.

Når den nye regering trækker i arbejdstøjet, ønsker vi os, at den kommunale medfinansiering i sin nuværende form afskaffes og erstattes af en gennemskuelig model. En model, hvor regioner og kommuner bliver målt på parametre, der understøtter det fælles ansvar og giver incitamenter til at sikre borgerne et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Når Esbjerg Kommune opretter egne akutpladser, der forebygger at fru Petersen bliver indlagt på sygehuset i Esbjerg, eller ansætter akutsygeplejersker, der forebygger genindlæggelser, skal kommunen selvfølgelig kunne aflæse det tydeligt i sin økonomi - det kan hverken Esbjerg eller andre kommuner ikke med den nuværende ordning.