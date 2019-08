Én mand, én mikrofon og dagens T-shirt. Det er opskriften på det standup-show, Anders Matthesen bruger dette år på at turnere land og rige rundt med. Her fortæller han om at turde at stille sig op foran publikum uden at vide præcist, hvad der skal ske, om at lirke potentialet ud af hvert øjeblik og om, hvorfor han engang lå og sov, lige før han skulle på scenen.