I søvn bag rattet

26 procent har inden for et år oplevet en eller flere gange at blive så træt under bilkørsel, at de er faldet i søvn eller har været tæt på, siger undersøgelse, som Epinion har lavet for Sikker Trafik. I undersøgelsen spørges, hvad bilisterne gjorde, når de mærkede trætheden. Der kom flere svar:



"Jeg åbnede et vindue for at få frisk luft" - 55 procent.



"Jeg stoppede bilen og holdt en pause" - 31 procent.



"Jeg skruede op for radioen" - 30 procent



"Jeg drak en kop kaffe, energidrik eller sodavand" - 20 procent



"Jeg fik en anden til at overtage kørslen" - 17 procent



"Jeg spiste frugt, slik eller andet mad" - 15 procent.



"Jeg stoppede bilen og sov 15-20 minutter" - 13 procent.



Andet: 3 procent.



Husker ikke: 1 procent.