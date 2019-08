Elvir Abaz sætter tilliden til politiet på spil

Debat: Politiassistent Elvir Abaz kalder i et indlæg i Avisen Danmark 12. august burkaforbuddet for "en hån mod vores retsstat og personlige frihed" og et udtryk for "muslimhad" og "populisme". Vorherre bevares. Jeg mener tværtimod, at det er middelalderligt og kvindeundertrykkende, når formørkede islamister insisterer på, at kvinder skal bære burka eller niqab. Burka og niqab hører ikke hjemme i Danmark. Derfor er et forbud det eneste rigtige.

Elvir Abaz har tidligere skrevet læserbreve om forholdene i Vollsmose, hvor han mener, at eksempelvis Inger Støjbergs retorik er et større problem end de ballademagere, der spreder utryghed i området. Han har ligeledes gjort sig til talsmand for, at politiet bruger for mange ressourcer på at beskytte Rasmus Paludan, og at beskyttelsen af Paludan er problematisk, fordi det slider på tilliden til politiet i de udsatte ghettoområder.

Paludans facon er også for provokerende til min smag, men det er nu engang de voldsparate bøller - ofte med indvandrerbaggrund - der nødvendiggør politiets indsats for at beskytte ham.

Elvir Abaz har naturligvis ret til at deltage i den offentlige debat ligesom alle andre borgere i dette land. Det siger sig selv. Men jeg synes ærligt talt, at det bliver problematisk, når han insisterer på at præsentere sig selv som "politiassistent" samtidig med, at han på voldsomt polemisk vis kritiserer lovgivning, som han på sit job har til opgave at opretholde og forsvare.

Det skaber forvirring om, hvornår han ytrer sig som privatperson og, hvornår han ytrer sig som ansat hos politiet. Jeg kan godt forstå, hvis nogle læsere bliver i tvivl om, hvorvidt politibetjente med Elvir Abaz' holdninger reelt vil håndhæve loven, når de ser en kvinde i burka. Eller om Paludan fortsat kan forvente at blive beskyttet mod voldelige angreb? Kan Naser Khader? Kan jeg?

Det tror jeg selvfølgelig på, at jeg kan. Jeg har den største respekt for den indsats, som det danske politi yder for at passe på os alle sammen. Derfor vil det også være utroligt ærgerligt, hvis Elvir Abaz svækker tilliden til politiet.