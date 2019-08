El- og gasledninger: Grøn eller rød regering - eller stadig sort som kul?

Dagens debat: Så har vi fået en ny rød regering og det er vel næppe for meget at sige, at den slår sig op på at være grøn.

Klimaet skal øverst på dagsordenen, og af samme grund, har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet skiftet navn til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Jow, jow - der er sørme ikke sparet på noget! Hvis man imidlertid sammenligner ord og handling, kan man godt få det indtryk, at regeringen faktisk er farveblind.

Regeringen har godt nok kun siddet i lidt over en måned, men indtil videre er det ikke lykkedes at få den ansvarlige minister Dan Jørgensen til at tage stilling til vitale klima- og energispørgsmål:

Hvorfor bruge 11 milliarder kroner på Viking Link, som beviseligt modvirker grøn omstilling og øger CO2 udledningen?

Hvorfor bruge 6-8 milliarder kroner på Baltic Pipe, som er baseret på en businesscase, som fastholder Polen på fossile energikilder indtil år 2062 - 12 år efter Europa skal være fossilfrit?

Da Socialdemokratiet var i opposition, var ikke mindst Jens Joel som energipolitisk ordfører aktiv modstander af Viking Link. Under valgkampen forsøgte medierne, med Ingeniøren i spidsen, at få ham til at tage stilling til, hvad Socialdemokratiet ville gøre ved de nævnte projekter, hvis S kom til magten, men han var som sunket i jorden, og besvarede ikke telefonopkald, SMS og andre forsøg på kontakt.

Regeringen har forpligtet sig stærkt på klimaområdet, med et mål om 70 procent reduktion af CO2-udslippet i år 2030. Det er et ambitiøst og dyrt mål, men det paradoksale er, at Viking Link-projektet faktisk kan hjælpe på både de økonomiske og klimamæssige parametre, ved ganske enkelt at droppe projektet.

Så hvad bliver det mon til? Har den nye regering evnen, modet og viljen til at sætte sig op imod Energinet og stoppe disse to projekter?

Fordelene er mange: Vestjylland undgår at få ødelagt værdifuld natur og miljø, Danmark sparer milliarder af kroner, som i stedet kan bruges til grøn omstilling, forbrugerne undgår stigende el-priser, og vi skåner miljøet, for på trods af Energinets udmelding om, at disse projekter er nødvendige for den grønne omstilling, er de det præcis modsatte.

Der er selvfølgelig også ulemper ved at droppe projekterne: Strømproducenter som f.eks. Vattenfall tjener knap så mange milliarder, som de ellers ville have gjort!

Den nye regering holder stadig sommerferie, og den politiske aktivitet starter ikke for alvor før hen i slutningen af august. Energinet har imidlertid ikke holdt ferie. De har i den grad udnyttet de seneste tre måneder, hvor de ikke har risikereret politisk indblanding, til at få aftaler med leverandører på plads. Energinet har således bebudet, at der i august måned underskrives kontrakter for 1,1 milliarder euro, hvoraf 90 procent går til et italiensk firma.

Så når Dan Jørgensen kommer tilbage fra ferie har Energinet endelig sit første gode argument for at gennemføre Viking Link og Baltic Pipe: "Desværre Dan - vi har skrevet under på kontrakterne!"

Selvom klokken er et kvart millisekund i tolv, kan den røde, grønne eller farveblinde regering nå det endnu - men det viser sig nok desværre, at den bare er et blålys.