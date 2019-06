1. Iran kan gribe til våben

USA øger presset for at få Iran til forhandlingsbordet om en ny atomaftale. Håndhæver USA sanktionen strengt, kan Iran blive så desperat, at Hormuzstrædet og Irak kommer i spil som modsvar. Der var nye angreb mod to tankskibe i den persiske golf torsdag, og det frygtes, at Iran havde en finger med i spillet. Rigtig meget af den daglige olieproduktion transporteres igennem Hormuzstrædet og ud til verdensmarkedet. Derfor vil det få store konsekvenser, hvis Iran griber til våben her og får held med at lukke passagen. Det menes, at der dagligt transporteres 60 millioner tønder olie ad søvejen, og en tredjedel skal igennem Hormuz-strædet.