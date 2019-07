Ekspert: Det er vigtigere at se på, hvad vi får ud af udlicitering, end hvor meget vi udliciterer

- Det er det tekniske område med drift og vedligeholdelse af parker og veje. Man har udliciteret det igennem mange år, blandt andet fordi der er et veludviklet marked med mange private leverandører, og det er relativt lettere at lave kvalitetskrav på, hvad det er for en service, man ønsker at få leveret. Til gengæld er det anderledes på de sociale områder, og her er der heller ikke nogen forskningsmæssig evidens på, at der er økonomiske gevinster at hente.

- Det er typisk løntunge opgaver, og kommunernes muligheder for at drage økonomisk fordel af de private leverandørers stordrift er mindre. Derudover er der udfordringer med, at det er vanskeligere at opstille nogle klare mål for, hvad det er for en kvalitet, man ønsker, og derfor kan det være sværere og mere omkostningsfyldt for kommunen at følge op på og kontrollere, om man har fået den ønskede ydelse.

- For kommunerne er det ikke afgørende at tale om, hvor meget man kan udlicitere. Det afgørende er, om og i givet fald hvor meget værdi man får ud af at gøre det. Hvis der skal være et potentiale i det, skal det være, fordi man får en bedre økonomi og/eller serviceydelser af bedre kvalitet.

Der har været et lille fald i kommunernes udlicitering i 2018. Tror du kommunerne kommer til at hjemtage flere opgaver fremover?

- Undersøgelsen fra Dansk Industri er helt legitim i og med, at DI varetager sine medlemmers interesser og derfor ønsker mere udlicitering. Omvendt er kommunerne sat i verden for at varetage borgernes og skatteydernes interesser. Om det er en god idé at udlicitere mere må derfor bero på den enkelte kommunes vurdering af, om det vil give gevinster for kommunens økonomi og servicen for borgerne.

- Tendensen med, at flere kommuner hjemtager deres opgaver, har rod i lokale erfaringer og vurderinger, for eksempel om man fik de forventede gevinster ud af samarbejdet med de private leverandører. Nogle kommuner har for eksempel oplevet, at private leverandører inden for hjemmeplejen er gået konkurs, hvor kommunen har en forpligtelse til at levere servicen.