Ekspert: Bilka bør skære ned på legetøj

Aktiverer legesagerne

Til gengæld er hun spændt på at se, hvordan Fætter BR udfolder planerne om at skabe oplevelser i butikkerne.

Som et forbillede fremhæver hun den verdensberømte legetøjsbutik Hamleys på Regent Street i London, hvor man allerede på fortovet bliver lokket af entusiastisk personale, der fremviser spændende legetøj. Indenfor fortsætter det med masser af ansatte, der lader børnene afprøve alt fra dukker til droner og airhockeyspil.

- De har formået at aktivere legesagerne og skabe oplevelser, så man hænger ud i flere timer, selv om man kun kom for at købe en enkelt gave, siger Louise Byg Kongsholm.

Hun kalder det for "Disney Retail", når butikker bruger kneb fra oplevelsesindustrien til at hive kunderne indenfor.

- Hvor langt kan man gå med at skabe oplevelser i en butik?

- Der er faktisk ingen grænser. Og hvis man har en grænse, så skal man skubbe til den. Der skal være et argument for, at vi som kunder skal forlade sofaen. God kundeservice og medarbejdere, der smiler og kender produkterne, er ikke nok i dag. Det kan du få med online kundeservice og en chatbot (en robot, der på et splitsekund kan besvare de fleste spørgsmål på nettet, red.), så der skal noget andet til, siger Louise Byg Kongsholm.