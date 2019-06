På en nattevagt i 2014 var Eigil L. Pedersen vidne til, at to kolleger på Sky-Light i Varde fik et ildebefindende. Senere stod det klart, at både han og de har taget alvorligt skade, efter at have været udsat for kemikaliet PMDA i en årrække. Han kalder forløbet "totalt uansvarligt". Sky-Light-direktør afviser kritikken.