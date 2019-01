Efterforsker dybt forundret over afvisning af dødsbranden på Scandinavian Star

159 omkom som følge af branden på Scandinavian Star i 1990. Trods anmeldelser og nye oplysbninger her mange år efter, afviser Københavns Politi at tage sagen op. Uforståeligt ifølge en erfaren politiefterfordsker, Thomas Vesth. Arkivfoto: Lennart Rehnman/Ritzau Scanpix

Som erfaren efterforsker af økonomisk kriminalitet forstår Thomas Vesth ikke, at Københavns Politi afviser anmeldelserne i mordbrandssagen fra Scandinavian Star. Han påpeger en lang række mistankepunkter, der burde undersøges, men ikke er blevet det.

Da Københavns Politi tirsdag meddelte, at man ikke vil indlede en egentlig efterforskning af anmeldelserne i maj sidste år af konkrete personer for mordbranden på Scandinavian Star, vakte det opsigt selv i politiets egne rækker. Det gælder Thomas Vesth fra Midt og Vestsjællands Politi. Han har været ansat i politiet siden 1989, hvoraf han de seneste fem år har været efterforsker af grov økonomisk kriminalitet. - Alene ud fra de åbne kilder, der er i sagen, står det krystalklart for mig, at der hos nogle har været et økonomisk motiv til at sætte den færge i brand. - Det er ikke det samme, som at de har gjort det. Men sammenholdt med, at 43 pårørende i maj indgav anmeldelser mod en række personer og leverede stribevis af dokumentation for et mistankegrundlag, er jeg dybt forundret over, at Københavns Politi afviser sagen, at de ikke vil efterforske, at de ikke vil afhøre helt centrale personer i sagen, siger Thomas Vesth til avisen Danmark. Han meldte sig for et par år siden ind i støtteforeningen for de pårørende til brandens ofre. Ikke fordi han har personlige relationer til branden, men fordi han med sin politifaglige baggrund altid har undret sig over, hvordan den påsatte skibsbrand, der kostede 159 menneskeliv 7. april 1990, har været kendetegnet ved efterforskningsmæssig forsømmelighed. Han har rådgivet foreningens medlemmer, primært dens talsmand, Mike Axdal, om den private efterforskning, de har foretaget, men har ikke selv deltaget i den.

Jeg har aldrig tidligere hørt om, at en mulig mistænkt person kan undgå afhøring, fordi han over for en avis bedyrer sin uskyld. Jeg kan heller ikke se i nogen politibøger eller i nogen lovgivning og har heller ikke hørt om tidligere tilfælde, at forurettede og anmeldere i en mordsag, ikke bliver afhørt Thomas Vesth, politieftefterforsker med speciale i økonomisk kriminalitet

Den norske undersøgelse 7. april 1990 omkom 159 mennesker som følge af en påsat brand på færgen Scandinavian Star, da den var på vej fra Oslo til Frederikshavn.Nationsansvaret blev delt op, så svenskerne stod for brandslukning og tekniske undersøgelser i den forbindelse, nordmændene fik arbejdet med opklaringen af selve branden, mens danskerne skulle afdække ejer- og forsikringsforhold.



Forbrydelsen er aldrig blevet opklaret og ingen ansvarlige er dømt - udover at tre danskere i selskabet, der påtog sig ejerskabet af skibet blev idømt hæftestraffe, ikke for branden, men for elendige sikkerhedsforhold på færgen.



Norsk politi koncentrerede sig ikke om det eventuelle økonomiske motiv, altså forsikringssvindel, fordi det var danskernes ansvar. Danskerne skulle på den anden side ikke opklare forbrydelsen og lænede sig op ad søforhøret umiddelbart efter branden, hvor et dansk selskab påtog sig ejerskabet - hvilket senere viste sig ikke at være rigtigt. Dansk efterforskning af det økonomiske spor har efterfølgende ikke fundet sted.



I 2014 blev sagen genåbnet i Norge og endte med en kommissionsundersøgelse, uden at det gav en opklaring. Af kommissionsrapporten og den efterfølgende debat i det norske Stortinget - i marts 2018 - fremgår det, at det økonomiske motiv blev efterforsket, men primært på baggrund af allerede kendte oplysninger. Det fremgik også, at norsk politi ikke havde fået noget materiale i den forbindelse fra dansk politi.



Den genoptagne norske efterforskning omfattede således ikke afhøringer af helt centrale personer i forsikringskredsen, og dermed heller ikke afhøring af den danske forsikringsmægler, der havde det overordnede ansvar for tegningen af kaskoforsikringen. Det bekræfter politiadvokat i Oslo Politis afdeling for økonomisk kriminalitet Hanne Frauske i en mail 31. august 2016 til talsmanden for de pårørende til den danske ofre for branden, Mike Axdal.



Tirsdag 8. januar afviste Københavns Politi en anmeldelse af en række personer i ejer- og forsikringskredsen for at stå bag mordbranden med forsikringssvindel for øje. Anmeldelsen var indsendt i maj 2018 af 43 danske pårørende til ofre for branden. Afslaget blev bl. a. givet med henvisning til, at forsikringssvindel som motiv var efterforsket af norsk politi, og at denne efterforskning ikke havde godtgjort, at det kunne være årsagen til branden.

- Alene ud fra de åbne kilder, der er i sagen, står det krystalklart for mig, at der hos nogle har været et økonomisk motiv til at sætte den færge i brand, siger politiefterforskeren Thomas Vesth. Privatfoto

- Det er mig ubegribeligt Advokaturchef i Københavns Politi Dorit Borggaard forklarede i avisen Danmark onsdag, at afvisningen af sagen skyldes, at bevismaterialet, der fulgte med anmeldelsen i maj, vurderes til at være tredjehåndsoplysninger og så uverificerbare, at de ikke vil kunne føre til en opklaring. Hun forklarede også, at den helt centrale person i kredsen af anmeldte, den forsikringsmægler, der havde ansvaret for forsikringstegningen af skibet i sin tid, ikke er blevet afhørt, blandt andet fordi han i juni sidste år over for avisen Danmark afviste at have nogen rolle i branden. Ligeledes bekræftede hun, at anmelderne ikke er blevet afhørt, begrundet i, at de havde indsendt en meget grundig skriftlig anmeldelse. Desuden henviste hun til, at det norske politi har efterforsket det økonomiske spor, uden at det har ført noget med sig. Det gør alt sammen kun forundringen større hos Thomas Vesth. - Jeg har aldrig tidligere hørt om, at en mulig mistænkt person kan undgå afhøring, fordi han over for en avis bedyrer sin uskyld. Jeg kan heller ikke se i nogen politibøger eller i nogen lovgivning og har heller ikke hørt om tidligere tilfælde, at forurettede og anmeldere i en mordsag ikke bliver afhørt. - Jeg har rådet Mike Axdal til ikke at fortælle alt om beviserne til offentligheden, fordi det kan ødelægge en efterforskning, og fordi der skal være noget at give politiet at arbejde med - og så ønsker de ikke at tale med ham. Det er mig ubegribeligt, siger Thomas Vesth.

Scandinavian Star blev bugseret til Lysekill i Sverige, mens brande blev ved med at blive påsat. Også mens der kun var brandfolk og repræsentanter fra ejerselskabet om bord, heraf tre ledende medarbejdere. Den ene blev kort efter branden en del af ejerfkredsen, der fik udbetalt forsikringsssummen. Den slags sammentræf skriger på efterforskning, mener Thomas Vesth. Arkivfoto: Joakim Roos/Ritzau Scanpix

Ingen efterforskning Mest af alt er han forbløffet over, at Københavns Politi henviser til den norske efterforskning af det økonomiske spor. Sådan en efterforskning har ikke fundet sted, påpeger han. - Det kan man se i den kommissionsrapport, der blev afsluttet og debatteret i det norske Storting 22. marts sidste år. Her pointeres det, at ejer- og forsikringsforhold var et dansk anliggende, og at man ikke havde fået noget fra Danmark, og at der af den grund ikke var noget, der pegede i retning af forsikringssvindel som motiv til at sætte skibet i brand, siger han. Thomas Vesth hæfter sig ved, at det af kommissionsrapporten flere steder fremgår, at man ikke havde adgang til dokumenter, der regnskabsmæssigt oplyste noget om handelen med skibet forud for branden, fordi firmaregnskaber rammes af forældelse efter fem år, i dette tilfælde 1995. - Man kan ikke se, om der er betalt, hvad der er betalt, og hvor pengene er gået hen. Det i sig selv viser, at dansk politi ikke efterforskede den del efter branden, for så havde man jo haft disse transaktions-oplysninger, siger han. Desuden modtog talsmanden for de danske pårørende, Mike Axdal, i august 2016 en email - som avisen Danmark er i besiddelse - fra politiadvokat Hanne Frauske, Oslo Politi, der oplyser, at der er foretaget afhøringer, men ikke af nogle vigtige skikkelser, heriblandt den helt centrale forsikringsmægler, der i sin tid havde det overordnede ansvar for arbejdet med at tegne skibets kaskoforsikring. Den pågældende forsikringsmægler fortalte i juni sidste år i avisen Danmark, at han heller aldrig er blevet afhørt, endsige kontaktet af danske myndigheder og politi.

Masser af mistanke Men uanset kommissionsrapport og norsk politiindsats er der ifølge Thomas Vesth under alle omstændigheder en række ubesvarede, mistankepådragende spørgsmål i sagen, som skriger på at blive besvaret og efterforsket: - Man ved, at inden for ganske få timer 30. marts 1990 køber SeaEscape skibet for 6,3 US-dollar og sælger det for 21,7 dollar. Det viste sig så senere, at SeaEscape rent faktisk beholder ejerskabet, men ved den manøvre får øget forsikingssummen til 24 millioner dollar. "Følg pengene," siger man altid i efterforskningssammenhæng. Det burde man også gøre her. - Man ved også, at der blev tegnet personskadeforsikring, selv om en skibsinspektør advarede mod det, fordi skibet var usødygtigt. Der er al mulig grund til at undersøge, hvorfor nogen finder på at forsikre noget, der er udueligt. - Der også al mulig grund til at interessere sig for, om et ejerselskab tidligere har været udsat for noget lignende. Især når man som i dette tilfælde ved, at det har været tilfældet flere gange, også med tabte menneskeliv som resultat. Den slags er standardefterforskning. - En lang række indicier peger i retning af, at skibet forsikringsmæssigt var sat alt for højt. Det er oplagt at efterforske, men er ikke blevet det.

Oplagt at undersøge sagen nærmere Thomas Vesth hæfter sig nok så meget ved, at norsk politi har konkluderet, at de anstiftede brande kræver skibskendskab, og at norsk politi har identificeret seks SeaEscape-medarbejdere, de tre af dem ledende medarbejdere. Disse medarbejdere havde brandvagten i det tidsrum, hvor alle seks brande bryder ud. Under de sidste fire påsatte brande, var de, ud over brandfolk, de eneste ombord. - Den ene af dem blev umiddelbart efter branden medejer af SeaEscape, der fik udbetalt forsikringssummen. Et sammentræf, som i sig selv kalder på en efterforskning. For hvordan og hvorfor opstår påsatte brande, når der kun er brandfolk og få besætningsmedlemmer fra ejerselskabet om bord? - Og hvordan kan det være, som det blev registreret, at tre personer flygter ud af en sideluge i det brændende skib og forsvinder, da det er bugseret til Lysekil i Sverige? Den slags manøvrer kræver skibskendskab, så der er næppe tale om hemmelige, overlevende passagerer, skulle man mene. I hvert fald oplagt at efterforske, ligesom så meget andet i denne sag, siger Thomas Vesth.

Politiet afviser Avisen Danmark har mundtligt onsdag eftermiddag og skriftligt torsdag morgen forelagt kritikken fra Thomas Vesth for Københavns Politi. Her afviser advokaturchef Dorit Borggard via politiets presseafdeling at kommentere sagen yderligere. Hun henviser til de svar, som hun gav i avisen Danmark onsdag. Dog understreger hun, at Københavns Politi i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen fra de pårørende i maj sidste år har været i kontakt med norsk politi og anklagemyndighed. Beskeden herfra, oplyser presseafdelingen i Københavns Politi, var, at også det økonomiske spor blev efterforsket, da sagen blev genåbnet i Norge for fem år siden. Og at denne efterforskning ikke kastede noget af sig, der kunne føre til en opklaring af mordbranden på Scandinavian Star.