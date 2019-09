Efter søndagens tv-interview: Fire spørgsmål, der står tilbage efter Løkkes genkomst

Er Løkke færdig med at ydmyge Kristian Jensen? Det ved vi nu, at han ikke er. Og er Løkke stadig venstremand så langt ind i hjertet, at han ikke overvejer andet? Det har han til gengæld selv rejst tvivl om. Læs her om de fire vigtigste ting, vi tager med fra Løkkes tv-interviews søndag.